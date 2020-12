28/11/2020 Le cardinal archevêque de Madrid et vice-président de la Conférence épiscopale espagnole (CEE), Carlos Osoro, officie les funérailles à la mémoire des médecins décédés de la pandémie Covid-19, dans la cathédrale de Santa María la Real de la Almudena, Madrid, (Espagne), 28 novembre 2020. La messe, organisée par l’illustre Collège des médecins de Madrid (ICOMEM), réunira des autorités telles que le maire de Madrid, José Luis Martínez Almedida, le coordinateur général de la nouvel hôpital pandémique Isabel Zendal, Fernando Prados, le directeur de SUMMA 112, Pablo Busca, ou le porte-parole de Cs à l’Assemblée de Madrid, César Zafra, ainsi que d’autres représentants d’universités et de syndicats tels qu’Amyts et CESM. SOCIEDAD EUROPA PRESS / R.Rubio.POOL – Europa Press

MADRID, 19 ANS (EUROPA PRESS)

Le cardinal archevêque de Madrid, Carlos Osoro, a rencontré le pape François au Vatican pour présenter les conclusions de la première phase de l’enquête sur la participation à différentes fondations civiles.

Cette enquête interne a été promue par Osoro lui-même avant l’été et a été signalée en permanence au Saint-Siège, comme l’a rapporté l’archidiocèse de Madrid dans un communiqué.

De plus, le cardinal a influencé le début de la deuxième phase du rapport, qui comprendra l’exigence de responsabilités, un nouveau système de traçabilité et de suivi dans les fondations liées au diocèse, ainsi qu’un audit général qui couvre les 20 dernières années de exercice.

L’évêque auxiliaire Monseigneur José Cobo et le chef de l’équipe de recherche, Javier Belda, ont également participé à la réunion. Le pape et le secrétaire d’État ont «fortement» encouragé Osoro à poursuivre «cette voie de la transparence» et il a été annoncé que dans les prochains jours, davantage d’informations recueillies seront publiées et les mesures adoptées seront détaillées.