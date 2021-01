. / EPA / PHILIPP GUELLAND / Archives

Berlin, 7 janvier . .- Le carnet de commandes de l’industrie allemande a augmenté de 2,3% en novembre de l’année dernière par rapport au mois précédent et de 6,3% en glissement annuel, selon les données provisoires publiées aujourd’hui par l’Office Office fédéral des statistiques (Destatis).

Hors commandes importantes, la demande a augmenté de 1,6% par rapport au mois précédent.

Dans le même temps, le bureau a corrigé la hausse du carnet de commandes enregistrée en octobre, de 2,9% provisoirement à 3,3% par rapport à septembre, et de 1,8% à 2,3%, en glissement annuel .

Par rapport à février, le mois précédant l’introduction de restrictions pour contenir la pandémie de coronavirus, la demande a augmenté en novembre – en tenant compte des effets saisonniers et calendaires – de 4,0%.

Par catégorie, la demande de biens intermédiaires a augmenté de 4,9%, la demande d’investissement de 1,1% et de biens de consommation de 0,5%.

Par région, la demande intérieure a augmenté de 1,6% et la demande étrangère de 2,9%.

La demande de la zone euro a augmenté de 6,1%, tandis que celle des pays tiers a augmenté de 0,9%.

Dans la comparaison bimensuelle, les commandes de la période octobre-novembre ont augmenté de 4,9% par rapport à août-septembre, a indiqué le ministère de l’Économie.

La demande intérieure et celle des pays tiers ont augmenté respectivement de 5,2% et 7,5%, tandis que celle de la zone euro a augmenté de 0,3%.

Le carnet de commandes a pu poursuivre son processus de reprise en novembre malgré l’arrêt partiel de la vie publique, jusqu’à dépasser le niveau de demande du quatrième trimestre 2019 de plus de 6%, avant le début de la pandémie.

Une évolution positive mais légèrement plus faible a été enregistrée dans la demande dans les secteurs des machines et de l’automobile, compensée cependant par une augmentation considérable de la fabrication d’autres types de véhicules, d’équipements informatiques et optiques et de produits chimiques.