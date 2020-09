La bête quotidienne

Rencontrez Brock Pierce, le candidat présidentiel lié aux pédophiles qui veut mettre fin à la traite des êtres humains

Dans la bande-annonce de First Kid, l’oubliable comédie de 1996 sur un agent des services secrets chargé de protéger le fils du président, le personnage principal, joué par un adolescent Brock Pierce, se décrit comme «certainement l’enfant le plus puissant de l’univers». Maintenant, l’ancienne enfant star se présente comme l’homme le plus puissant du monde, en tant que candidat indépendant à la présidence des États-Unis. Avant First Kid, l’acteur né au Minnesota a obtenu des rôles dans une série de comédies classées PG, jouant un jeune Emilio Estevez dans The Mighty Ducks, avant de passer à des rôles plus petits dans des films comme Problem Child 3: Junior in Love. Lorsque son temps d’écran a diminué, Pierce a pris sa retraite pour un véritable rôle de direction: co-fondateur de la start-up de production vidéo Digital Entertainment Network (DEN) aux côtés de l’homme d’affaires Marc Collins-Rector. À 17 ans, Pierce a occupé le poste de vice-président, gagnant un salaire de base de 250 000 $. DEN est devenu «l’enfant d’affiche des excès de point-com», recueillant plus de 60 millions de dollars d’investissements d’amorçage et préparant une introduction en bourse de 75 millions de dollars. Mais cela s’est transformé en un raccourci pour autre chose quand, en octobre 1999, les trois co-fondateurs ont soudainement démissionné. Ce mois-là, un homme du New Jersey a intenté une action en justice, alléguant que Collins-Rector l’avait agressé pendant trois ans à partir de l’âge de 13 ans. L’été suivant, trois adolescents ont intenté une action en justice pour abus sexuels contre Pierce, Collins-Rector, et leur troisième co-fondateur, Chad Shackley. Les plaignants ont par la suite abandonné leur dossier contre Pierce (il a versé 21 600 $ à l’un de leurs avocats) et Shackley. Mais après qu’un grand jury fédéral ait inculpé Collins-Rector pour des accusations criminelles en 2000, les fondateurs du DEN ont quitté le pays. Lorsque Interpol les a arrêtés en 2002, ils ont déclaré qu’ils avaient confisqué «des armes à feu, des machettes et de la pornographie enfantine» dans la villa de plage du trio en Espagne. À l’étranger, Pierce s’était tourné vers une nouvelle entreprise: Internet Gaming Entertainment, qui vendait des accessoires virtuels dans des jeux de rôle multijoueurs en ligne à ceux qui cherchaient désespérément à payer, comme l’a dit un journaliste de Wired, «jusqu’à 1800 dollars pour un costume de huit pièces. de Skyshatter chain mail »plutôt que de le gagner dans les jeux eux-mêmes. En 2005, Pierce, 25 ans, a embauché Steve Bannon, alors banquier de Goldman Sachs, juste avant de co-fonder Breitbart News. Deux ans plus tard, après qu’un joueur de World of Warcraft ait poursuivi la société pour avoir «diminué» le plaisir du jeu, Steve Bannon a remplacé Pierce au poste de PDG. La croisade sang-froid du scénariste ‘Varsity Blues’ contre les sans-abri de Los Angeles, Collins-Rector a finalement plaidé coupable à huit chefs d’accusation de séduction d’enfant et enregistré comme délinquant sexuel. Dans les années qui ont suivi, Pierce s’est plongé dans l’économie gonzo des crypto-monnaies, où il a chevauché plus d’une fois avec Jeffrey Epstein et l’a conseillé sur la crypto. Dans ce monde, il a fondé Tether, une crypto-monnaie qui se présente comme une «pièce stable», car sa valeur serait liée au dollar américain et à la société de logiciels blockchain Block.one. Comme ses entreprises précédentes, les projets de cryptographie de Pierce oscillaient entre des investissements massifs et des transactions curieuses. Lorsque Block.one a annoncé un logiciel de contrat intelligent appelé EOS.IO, la société a levé 4 milliards de dollars presque du jour au lendemain, établissant un record absolu avant même le lancement du produit. La Securities and Exchange Commission a par la suite condamné la société à une amende de 24 millions de dollars pour avoir enfreint la loi fédérale sur les valeurs mobilières. Après que John Oliver se soit moqué de l’épreuve, qualifiant Pierce de «cowboy endormi et effrayant», Block.one l’a renvoyé. Tether, quant à lui, fait actuellement l’objet d’une enquête du procureur général de New York pour une éventuelle fraude. Le 4 juillet, Pierce a annoncé sa candidature à la présidence. Ses substituts de campagne incluent un ancien réalisateur de Cambridge Analytica et le chanteur Akon, qui ont récemment doublé le développement d’une métropole de 6 milliards de dollars «semblable à Wakanda» au Sénégal appelée Akon City. Pierce prétend être bipartisan, et à partir des 11 paragraphes de la section «Politique» de son site Web, il peut être difficile de déterminer où il se situe sur le spectre politique. Il soutient la légalisation de la marijuana et l’abolition des prisons privées, mais évite l’expression «changement climatique». Il veut mettre fin à la «traite des êtres humains». Sa proposition pour mettre fin à la brutalité policière: les caméras corporelles. Ses contributions politiques racontent une histoire plus unilatérale. La seule contribution démocrate de Pierce est allée à la courte course au Congrès du candidat crypto Brian Forde. Le reste est allé à des campagnes républicaines comme Marco Rubio, Rick Perry, John McCain et le Comité d’action politique national pour le droit à la vie. L’année dernière seulement, Pierce a donné plus de 44 000 dollars au Comité national républicain et plus de 55 000 dollars au fonds de réélection de Trump. Pierce a parlé à The Daily Beast depuis son bus de tournée et à nouveau par e-mail. Ces conversations ont été combinées et modifiées pour plus de clarté. * * * Vous annoncez votre candidature à la présidence un peu tardivement et, historiquement, les candidats tiers n’ont pas eu la meilleure des chances avec le bureau exécutif. Si vous n’avez pas un chemin fort vers la Maison Blanche, que voulez-vous de la course? J’ai annoncé le 4 juillet, ce qui, je pense, est une date assez propice pour un candidat indépendant, dans l’espoir d’apporter l’indépendance à ce pays. Il y a beaucoup de choses que je peux faire. La première est: j’ai 39 ans. J’ai 40 ans en novembre. J’ai donc le temps de mon côté. Quoi qu’il arrive dans ce cycle électoral, je jette les bases de l’avenir. La mission globale est de créer un troisième grand parti – pas un autre tiers – un troisième grand parti dans ce pays. Je pense que c’est ce dont l’Amérique a le plus besoin. George Washington, dans son discours de clôture, nous a mis en garde contre la menace des partis politiques. John Adams et les autres pères fondateurs – leur peur pour notre avenir était que deux partis politiques devenaient dominants. Et regardez où nous en sommes. Nous avons été prévenus. Je crois qu’après avoir étudié les systèmes, chaque fois que vous avez un système à deux, ce qui se passe, c’est que ces deux choses se rejoignent, comme des aimants. Ils entrent en collision ou se polarisent et se divisent complètement. Je pense que nous devons nous élever au-dessus de la politique partisane et trouver ensemble une voie à suivre. Comme Albert Einstein est cité – je ne suis pas sûr que la phrase vienne de lui, mais il est cité à de nombreux endroits – il a dit que la définition de la folie est de faire la même erreur ou de faire la même chose encore et encore, en attendant un résultat différent. [Ed. note: Einstein never said this.] C’est à cela que ressemble notre cycle électoral. La moitié du pays a l’impression d’avoir gagné, la moitié du pays a l’impression d’avoir perdu, du moins s’ils ont voté ou participé. De toute évidence, il y a un autre retardataire dans la course présidentielle, et c’est Kanye West. Il a reçu beaucoup de critiques pour sa candidature, car il a ouvertement admis avoir tenté de siphonner les votes de Joe Biden pour assurer une victoire de Trump. Est-ce quelque chose que vous espérez éviter ou est-ce également ce que vous recherchez? Oh non. C’est une campagne très sérieuse. Notre campagne est très sérieuse. Vous remarquerez que je ne dis rien de négatif sur l’un ou l’autre des deux principaux candidats politiques, car je pense que c’est l’un des problèmes de notre système politique, au lieu que les gens montent sur scène, parlent de leurs idées visionnaires, inspirent les gens, informent et éduquer, parler des problèmes, mentionner les problèmes, parler de solutions, critiques constructives. C’est pourquoi je refuse de lancer une campagne négative. Je ne suis certainement pas un spoiler. Je suis dans les données, non? Je suis technologue. J’ai de l’ADN numérique. Il en va de même pour la plupart de notre équipe de campagne. Nous avons le doigt sur le pouls. La plupart de mes principaux contacts démocrates sont vraiment heureux de voir que nous fonctionnons dans un état rouge comme le Wyoming. L’État d’origine de Kanye West est le Wyoming. Il n’est pas sur le bulletin de vote dans le Wyoming, je pourrais dire, en partie, parce qu’il n’avait pas Akon dans son équipe. Mais je pourrais aussi dire qu’il ne voulait probablement pas être sur le bulletin de vote dans le Wyoming parce que c’est un état rouge. Il ne veut pas prendre de points supplémentaires dans un État où il ne court que contre Trump. Mais nous sommes sur le bulletin de vote dans le Wyoming, et puisque nous sommes sur le bulletin de vote dans le Wyoming, je pense que c’est sûr – plus que sûr, je pense que c’est évident – que nous ne sommes pas ici pour nous présenter comme un spoiler au profit de Donald Trump . En vous présentant à la présidence, vous vous êtes ouvert à un examen minutieux sous tous les angles depuis le début de votre carrière. Je voulais vous interroger sur votre passage au Digital Entertainment Network. Pouvez-vous me dire un peu comment vous avez commencé là-bas? Vous êtes devenu vice-président à l’adolescence. Quelles étaient vos qualifications et quel était votre travail exactement? Eh bien, j’étais le co-fondateur. C’était en grande partie mon idée. J’avais l’idée que les gens utiliseraient Internet pour regarder des vidéos et nous créons du contenu pour Internet. L’idée était essentiellement YouTube, Hulu et Netflix. Tous ceux qui existaient dans les années 90 et qui ont travaillé dans les médias numériques depuis lors, ils nous attribuent tous le mérite d’être les créateurs de ces idées. J’étais juste en train de recevoir un message du créateur de The Vandals, le groupe de punk rock, juste avant que vous n’appeliez. Il dit: « Brock, on dirait que nous allons obtenir le Livre Guinness des records du monde pour avoir créé la première émission de télévision en streaming. » Nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons eu 30 émissions de télévision. Nous avions les institutions les plus prestigieuses au monde comme investisseurs. Les plus grands noms. Des investisseurs fortunés comme Terry Semel, président-directeur général de Warner Brothers, et devenu PDG de Yahoo. J’ai fait toutes sortes de choses. J’ai aidé à vendre 150 000 $ de contrats publicitaires aux PDG de Pepsi et de tout le reste. J’étais le visage de l’entreprise, rencontrant toutes les grandes banques et tout le reste, vendant la vision de ce qu’était l’avenir. Vous avez emménagé avec Marc Collins-Rector et Chad Shackley dans un manoir à Encino. Était-ce le siège social de l’entreprise? Toutes les start-ups, elles démarrent normalement chez vous. Parce que c’est juste vous. La société a été créée pour la première fois dans la maison de Marc, et elle était probablement là pendant les deux ou trois premiers mois, avant que la société ne trouve un bureau. C’est comme ça pour toutes les start-ups. Vous étiez plus tard co-accusé dans l’affaire du comté de L.A. déposée contre Marc Collins-Rector pour avoir infligé de l’alcool et de la drogue à des mineurs, afin de faciliter les abus sexuels. Vous avez été exclu de l’affaire, mais vous vous êtes installé avec l’un des hommes pour 21 600 $. Pouvez-vous expliquer cela? D’accord, eh bien, tout d’abord, ce n’est pas exact. Deux des demandeurs dans cette affaire m’ont demandé si je serais demandeur. Parce que j’ai refusé de faire partie du procès, ils ont choisi de m’inclure pour me discréditer, pour renforcer leur cause. Ils sont également allés et ont offert 50 pour cent de ce qu’ils ont reçu à la direction de la maison – ils ont fait le tour et ont offert de l’argent à quiconque pour y participer. Ils avaient besoin de gens pour corroborer leur histoire. Finalement, parce que j’ai refusé de participer au procès, ils m’ont nommé. Par la suite, les trois plaignants se sont excusés auprès de moi, devant le public, devant de nombreuses personnes, disant que Brock n’avait jamais rien fait. Ils ont rejeté leurs dossiers. Rappelez-vous, c’est une chose civile. Je n’ai jamais été accusé d’un crime de ma vie. Et le dernier plaignant à voir son cas rejeté, il a contacté son avocat et a dit: «Rejetez cette affaire contre Brock. Brock n’a jamais rien fait. Je viens de m’excuser. Rejetez son dossier. » Et l’avocat a dit: «Non. Je ne rejetterai pas cette affaire, j’ai toutes ces dépenses personnelles, je refuse de déposer les documents à moins que vous ne me donniez mes dépenses personnelles. » Et donc l’avocat, je suppose, avait 21 000 $ en factures. J’ai donc payé 21 000 $ à son avocat – pas lui, ce n’était pas un règlement. C’était un paiement à son avocat pour ses menues dépenses. Dépenses personnelles afin qu’il dépose les documents pour classer l’affaire. Vous avez dit que les cas n’étaient pas fondés, et les plaignants se sont finalement excusés. Mais votre patron, Marc Collins-Rector, a par la suite plaidé coupable à huit chefs d’accusation de séduction d’enfants et s’est enregistré comme délinquant sexuel. Etiez-vous conscient de son comportement? Comment conciliez-vous que des allégations ultérieures se sont avérées vraies, mais que celles-ci ne l’étaient pas? Eh bien, rappelez-vous: j’avais 16 et 17 ans à l’époque? Donc non. Je ne pense pas que Marc soit l’homme qu’ils ont fait de lui. Mais Marc n’est pas une personne avec qui j’associerais aujourd’hui, et avec qui je n’ai pas été associé depuis très longtemps. J’avais 16 et 17 ans. J’ai choisi le mauvais partenaire commercial. Vous vivez et vous apprenez. Vous avez souligné que vous étiez mineur lorsque la plupart de ces allégations auraient eu lieu. Avez-vous déjà eu l’impression d’être contraint ou débordé en travaillant à DEN? Je veux dire, je travaillais 18 heures par jour, faisant des choses que je n’avais jamais faites auparavant. C’était une école de commerce. Mais j’ai certainement beaucoup appris en créant cette entreprise. Nous avons recueilli 88 millions de dollars. Nous avons déposé notre [form] S-1 pour devenir public. Nous étions la start-up la plus en vogue de Los Angeles. En 2000, vous avez quitté le pays avec Marc Collins-Rector. Pourquoi es-tu parti? Comment avez-vous passé ces deux années à l’étranger? J’ai déménagé en Espagne en 1999 pour des raisons personnelles. J’ai passé ces deux années en Europe à travailler sur le développement de mon entreprise. Interpol vous a trouvé en 2002. La maison où vous logiez contenait des armes à feu, des machettes et de la pornographie juvénile. À qui appartenaient ces armes et pornographie juvénile? Saviez-vous qu’ils étaient dans la maison et comment sont-ils arrivés là-bas? Mes avocats ont abordé cette question dans 32 pages de documentation montrant une absence totale d’actes répréhensibles. Veuillez consulter ma page Web pour plus d’informations.[Ed. Note: The webpage does not mention guns, machetes, or child pornography. It does state:“It is true that when the local police arrested Collins-Rector in Spain in 2002 on an international warrant, Mr. Pierce was also taken into custody, but so was everyone at Collins-Rector’s house in Spain; and it is equally clear that Brock was promptly released, and no charges of any kind were ever filed against Brock concerning this matter.”]Que pensez-vous des allégations contre Bryan Singer? [Ed. Note: Bryan Singer, a close friend of Collins-Rector, invested at least $50,000 in DEN. In an Atlantic article outlining Singer’s history of alleged sexual assault and statutory rape, one source claimed that at age 15, Collins-Rector abused him and introduced him to Singer, who then assaulted him in the DEN headquarters.]Je les connais et je soutiens toutes les victimes d’agression sexuelle. Je laisserai le système judiciaire américain décider du résultat de Singer. En 2011, vous avez pris la parole lors de la conférence Mindshift soutenue par Jeffrey Epstein. À ce stade, il avait déjà été condamné pour avoir sollicité la prostitution d’un mineur. Pourquoi avez-vous accepté de parler? Je n’avais jamais entendu parler de Jeffrey Epstein. Son nom ne figurait pas sur le site Web. On m’a demandé de parler lors d’une conférence aux côtés des lauréats du prix Nobel. Ce n’était pas une conférence sur la crypto-monnaie, elle était remplie de lauréats du prix Nobel. On m’a demandé de parler aux côtés des lauréats du prix Nobel sur l’avenir de l’argent. Je parle à des conférences historiquement, deux à trois fois par semaine. J’étais comme: «Les lauréats du prix Nobel? Super. Je parlerai volontiers de l’avenir de l’argent avec eux. » Je n’avais aucune idée de qui était Jeffrey Epstein. Son nom ne figurait nulle part sur le site Web. Avais-je su ce que je sais maintenant? Je n’y aurais clairement jamais parlé. Mais j’ai parlé lors d’une conférence qu’il a coparrainée. Quel est votre lien avec la Clinton Global Initiative? En avez-vous entendu parler par Jeffrey Epstein? J’ai rejoint la Clinton Global Initiative en tant que philanthrope en 2006 et en ai été membre pendant un an. Mon implication dans l’Initiative n’avait aucun lien avec Jeffrey Epstein. Vous avez lancé votre campagne dans le Minnesota, où George Floyd a été tué par un policier. Que pensez-vous du soulèvement civil contre la brutalité policière? Je viens du Minnesota. Né et a grandi. Nous venons d’y avoir une conférence de presse, annonçant que nous sommes sur le bulletin de vote. L’ancien sénateur américain Dean Barkley était là. Cela vous dit donc, lorsque d’anciens sénateurs américains approuvent le candidat, n’est-ce pas? [Ed. note: Barkley was never elected to the United States Senate. In November of 2002, he was appointed by then Minnesota Governor Jesse Venture to fill the seat after Sen. Paul Wellstone died in a plane crash. Barkley’s term ended on Jan. 3, 2003—two months later.] Oui, George Floyd a été assassiné à Minneapolis. Ma colocataire vice-présidentielle Karla Ballard et moi, lors de notre dernier voyage au Minnesota ensemble, sommes allés visiter le George Floyd Memorial. Je crois à la loi et à l’ordre. Je crois que la loi et l’ordre sont à la base de toute société qui fonctionne. Mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous avons besoin d’une réforme. Ces types d’événements – ce n’est pas un incident isolé. Cela s’est produit plusieurs fois auparavant. Il est temps de changer. Nous avons beaucoup de détails sur la politique sur cette question que nous publierons la semaine prochaine. Pas seulement de haut niveau ce que nous pensons, pas seulement un résumé, mais une politique détaillée. Vous avez dit que vous souteniez «la loi et l’ordre». «La loi et l’ordre» signifie créer un système juridique juste et équitable où notre priorité numéro un est de protéger les droits inaliénables de «la vie, la liberté et la recherche du bonheur» pour tous. Cela signifie réformer la façon dont notre police intervient dans les situations d’urgence, abolir les prisons privées qui encouragent l’incarcération de masse et créer de nouvelles opportunités éducatives et économiques pour nos communautés les plus vulnérables. Je me consacre à la prévention du crime en éliminant les conditions socio-économiques qui l’encouragent. Je soutiens la responsabilité et la transparence au sein du gouvernement et de l’application de la loi. Certaines des politiques clés que je soutiens exigent des caméras corporelles sur tous les agents des forces de l’ordre qui s’engagent avec le public, limitant le programme 1033 qui permet aux forces de l’ordre locales d’accéder à du matériel militaire et abolissant les prisons privées. Plutôt que de simplement démanteler la police, mon administration adoptera une approche holistique pour guérir et unir l’Amérique en mettant fin à l’incarcération de masse, à la brutalité policière et à l’injustice raciale. Avez-vous assisté à des manifestations de Black Lives Matter? Je soutiens tous les mouvements visant à mettre fin à l’injustice et aux inégalités raciales. Je n’ai participé à aucune manifestation de Black Lives Matter. Ma vice-présidente, Karla Ballard, a participé à la marche sur Washington en faveur de la justice raciale et de l’égalité. Votre plateforme ne mentionne pas les mots «changement climatique». Y a-t-il une raison à cela? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Notre plate-forme politique fait spécifiquement référence au changement climatique causé par l’homme et nous avons un plan pour rétablir le climat, lutter contre la dégradation de l’environnement et assurer la durabilité environnementale. [Ed. Note: As of writing the Pierce campaign’s policy platform does not specifically reference human-caused climate change.]Vous avez récemment choisi Akon en tant que substitut de la campagne. Comment est-ce arrivé? Parlez-moi de ça, Akon et moi sommes amis depuis un certain temps. J’étais l’un des gars qui lui a appris le Bitcoin. J’ai aidé à créer des jeux vidéo pour lui, je pense en 2012. Nous parlions de Bitcoin, lui apprenant les ficelles du métier, en 2013. Et en 2014, nous parlions tous les deux à la Milken Global Conference, et je l’ai encouragé à parler de la façon dont Bitcoin, l’Afrique, a changé le monde. Il est devenu la plus grande célébrité du monde, parlant de Bitcoin à l’époque. Je suis conseiller pour son projet Akoin, très intéressé par le travail qu’il fait pour construire une ville en Afrique. Je pense que nous avons besoin d’un gouvernement qui soit pour, pour et par le peuple. Akon a d’énormes aspirations politiques. Il était manifestement un artiste à succès. Mais il a également découvert des artistes comme Lady Gaga. Donc, non seulement lui-même est un grand artiste, mais il est aussi un grand identificateur et bâtisseur d’autres artistes. Et c’est un grand homme d’affaires, un philanthrope. Il repousse les limites de ce qui peut être fait. Nous sommes des personnes partageant les mêmes idées à cet égard. Je pense qu’un jour, il se présentera aux élections politiques, car il voit ce que je vois: que nous avons besoin d’un changement réel et que nous avons besoin d’un gouvernement qui est du, pour et par le peuple. Vous avez mentionné que vous étiez un conseiller sur Akoin. Avez-vous des investissements financiers à Akoin ou à Akon City? Je ne le crois pas. Je devrais vérifier. J’ai tellement de choses. Mais je ne crois pas avoir d’intérêts économiques dans ses affaires. Je devrais vérifier cela. Nous reviendrons vers vous. Je ne crois pas avoir d’intérêts économiques. Mon intérêt est de l’aider. C’est un visionnaire avec de grandes idées qui veut aider les choses dans le monde. Si je peux l’aider à rendre le monde meilleur, je suis tout à fait pour. Je ne suis pas motivé par l’argent. Je ne suis pas candidat parce que je suis motivé par le pouvoir. Je me présente parce que je suis profondément, profondément préoccupé par notre avenir collectif. Vous avez dit que vous utilisiez une plate-forme pro-technologie. Une semaine après le début de votre campagne le mois dernier, une cour d’appel de New York a approuvé la tentative du procureur général de l’État d’enquêter sur le stablecoin Tether pour activité potentiellement frauduleuse. Pensez-vous que cela aura un impact sur votre capacité à vendre des gens sur votre entrepreneuriat technologique? Non. Je pense que mon rôle dans Tether est aussi génial que possible. C’était mon idée. Je l’ai mis ensemble. Mais je n’ai eu aucune implication dans l’entreprise depuis 2015. J’ai donné la totalité de mes fonds propres aux autres actionnaires. Je n’ai aucune implication dans l’entreprise depuis près de six ans. C’était juste mon idée. J’ai réuni l’équipe initiale. Mais je pense que Tether est certainement l’une des innovations les plus importantes au monde. L’idée est que j’ai numérisé le dollar américain. J’ai utilisé la technologie pour numériser la monnaie – la monnaie existante. Le dollar américain en particulier. Il rapporte 10 000 milliards de dollars par an. Dix billions de dollars par an de volume transactionnel. C’est probablement l’innovation la plus importante en matière de monnaie depuis l’avènement de la monnaie fiduciaire. Les gens qui ont repris l’entreprise et l’ont dirigée dans les années à venir ont fait des choses dont je ne suis pas fier. Je ne suis pas sûr qu’ils aient fait quelque chose de criminel. Mais ils ont certainement fait les choses différemment de moi. Mais c’est comme si vous avez des enfants, ils ont 18 ans, ils vont dans le monde, et parfois vous êtes fier de ce qu’ils font, et parfois vous secouez la tête et vous dites: «Ugh, pourquoi as-tu fait ça?» Je n’ai aucune inquiétude en ce qui me concerne personnellement. Je souhaite qu’ils prennent de meilleures décisions. Que pensez-vous que l’enquête trouvera? Je n’en ai aucune idée. Le problème qui a été soulevé, c’est qu’il y avait un prêt de 5 millions de dollars entre deux entités et qu’elles avaient ou non le droit de le faire, l’ont-elles divulgué correctement. Il n’ya eu aucune accusation de détournement de fonds ou quoi que ce soit d’aussi grave. [Ed. Note: The Attorney General’s press release on the investigation reads: “Our investigation has determined that the operators of the ‘Bitfinex’ trading platform, who also control the ‘tether’ virtual currency, have engaged in a cover-up to hide the apparent loss of $850 million dollars of co-mingled client and corporate funds.”]Mais il y a eu des divulgations, c’est le problème. Personne ne prétend scandaleusement que ce sont des gens qui ont fait beaucoup de mal – eh bien, sur Internet, les médias ont dit que les personnes derrière l’entreprise avaient peut-être manipulé le prix du Bitcoin, mais je ne pense pas cela n’a rien à voir avec l’enquête de New York. Encore une fois, je ne suis tellement pas impliqué, et donc pas en danger, que je ne suis même pas au courant des détails. [Ed note: A representative of the New York State Attorney General told Forbes that he “cannot confirm or deny that the investigation” includes Pierce.] Les faux journaux de vol de Jeffrey Epstein conduisent QAnon Crazies à cibler Chrissy Teigen et Beyoncé Nous avons récemment assisté à la montée en puissance de QAnon, la théorie du complot selon laquelle Hollywood est une cabale diabolique de pédophiles sataniques et Trump est la personne qui leur fait la guerre. Vous avez mentionné la traite des êtres humains, qui est devenue une cause pour eux. Que pensez-vous de cela? J’ai regardé une partie du contenu. Je pense que c’est un phénomène intéressant. Je suis une personne Internet, donc Anonymous est évidemment une organisation qui fait des choses intéressantes. C’est intéressant. Je n’ai pas un gros truc – la théorie du complot est – je suppose que j’ai une question pour vous: que pensez-vous de tout cela, puisque vous êtes l’expert? Vous savez, je pense que ce n’est pas vrai, mais je ‘ Je ne suis pas candidat à la présidence. Je me demande ce que ce politicien [Georgia congressional candidate Marjorie Taylor Greene], qui vient de remporter sa primaire, le fera le premier jour, une fois qu’elle découvrira qu’il n’y a pas de salle de cabale satanique. Attendez, quelqu’un se présentait aux élections et a gagné sur une plate-forme QAnon, en disant qu’Hollywood a fait – dire quoi? Vous êtes l’expert ici. Elle a remporté une primaire. Mais je veux continuer si nous n’avons que quelques minutes. En 2006, votre société de jeux IGE a fait appel à Steve Bannon en tant qu’investisseur. Goldman a par la suite racheté la plupart de vos actions. Bannon vous a finalement remplacé en tant que PDG d’Affinity. Vous l’avez décrit comme votre « bras droit pendant, comme, sept ans. » Connaissez-vous bien Bannon à cette époque? Oui, donc c’est dans ma vingtaine. Ce n’était pas un investisseur. Il a travaillé pour moi. C’était mon banquier. Il a travaillé pour moi pendant trois ans en tant que guide de rendement. Et puis il a été mon PDG à la tête de l’entreprise pendant encore quatre ans. Je n’ai donc pas travaillé avec Steve depuis une dizaine d’années. Nous avons travaillé dans les jeux vidéo et la banque. Il était chez Goldman Sachs. Il n’était pas dans le domaine politique à l’époque. Mais c’était un banquier assez prospère. Il a créé Goldman Sachs Los Angeles. Donc pour moi, je dirais qu’il a fait du très bon travail. Steve Bannon, dans sa suite d’hôtel à 1400 $, Rails Against the «Elite» Au cours de votre relation d’affaires, Steve Bannon a fondé Breitbart News, qui publie régulièrement du matériel raciste. Que pensez-vous de Breitbart? Je n’avais aucun engagement avec Breitbart News. Quant à ce que je ressens à propos de ce matériel, je ne suis satisfait d’aucune forme de propagande haineuse. Je soutiens fermement l’égalité de tous les Américains. Avez-vous eu des scrupules à propos du rôle de Bannon lors des élections de 2016? Le rôle de Bannon dans la campagne Trump m’a amené à porter une attention plus particulière à ce qu’il faisait, mais c’est à peu près tout. Chaque fois que vous découvrez qu’un de vos anciens employés a assumé un rôle comme celui-là, vous faites attention: Banon a siégé au conseil d’administration de Cambridge Analytica. Un membre du personnel de votre campagne, Brittany Kaiser, a également été directeur commercial pour eux. Que pensez-vous de leur utilisation des données Facebook obtenues illicitement pour le matériel promotionnel de la campagne? Oui, ce sera donc la dernière question à laquelle je pourrai répondre, car je dois partir pour 17h00. Mais Brittany Kaiser est une de mes amies. Elle était la dénonciation de Cambridge Analytica. Elle est venue me voir et m’a dit: «Que dois-je faire?» Et j’ai dit: «Dites la vérité. La vérité vous libèrera. »[Ed. Note: Investigations in Cambridge Analytica took place as early as Nov. 2017, when a U.K. reporter at Channel 4 News recorded their CEO boasting about using “beautiful Ukranian girls” and offers of bribes to discredit political officials. The first whistleblower was Christopher Wylie, who disclosed a cache of documents to The Guardian, published on Mar. 17, 2018. Kaiser’s confession ran five days later, after the scandal made national news. Her association with Cambridge Analytica is not mentioned anywhere on Pierce’s campaign website.]Je suis donc heureux que les gens – je suis un partisan des dénonciateurs, des gens qui voient l’injustice dans le monde et que quelque chose ne va pas se passer, et qui se mettent en danger pour défendre ce en quoi ils croient. Brittany Kaiser. Qui pensez-vous [anonymous inventor of Bitcoin] Satoshi Nakamoto est? Nous sommes tous Satoshi Nakamoto. Vous vous êtes marié à Burning Man. Avez-vous assisté à Virtual Burning Man? 