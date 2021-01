Le célèbre journaliste américain Larry King décède à 87 ans Par Daniel WOOLLS = (Photos) = Los Angeles, 23 janvier 2021 (.) – Le journaliste américain emblématique Larry King est décédé ce samedi à l’âge de 87 ans, a rapporté sa société. Ora Media n’a pas indiqué la cause de sa mort mais, selon divers médias, il combattait le COVID-19 depuis des semaines et avait eu des problèmes de santé ces dernières années. King, avec ses fameuses bretelles et ses épaisses lunettes à monture noire, était connu pour son émission-débat sur CNN «Larry King Live», qu’il a animé pendant 25 ans. «Pendant 63 ans et sur des plateformes telles que la radio, la télévision et les médias numériques, les milliers d’interviews, de récompenses et de reconnaissance mondiale Larry témoigne de son talent unique et durable en tant que communicateur », lit-on dans la déclaration d’Ora Media publiée sur Twitter. La longue liste des personnes interrogées de King comprend tous les présidents américains depuis 1974, des dirigeants tels que Yasir Arafat ou Vladimir Poutine et des célébrités telles que Frank Sinatra, Marlon Brando et Barbra Streisand. La dernière émission de “Larry King Live” remonte à 2010, une émission émouvante avec des hommages comme, par exemple, celui du président de l’époque Barack Obama, qui Il le considérait comme «un géant de la communication». Dès que la nouvelle de sa mort a été connue, des hommages ont commencé à arriver des médias, de la politique et du monde du cinéma hollywoodien. Poutine a salué son “grand professionnalisme et son autorité journalistique incontestable”, selon un communiqué publié par le Kremlin. La correspondante de CNN, Christiane Amanpour, s’est souvenue de lui comme «d’un géant de la communication et d’un maître des interviews de célébrités ou de chefs d’État». Il a ajouté: «Son nom est synonyme de CNN et était vital pour la croissance de la chaîne. TOUT LE MONDE voulait être sur Larry King Live. Qu’il repose en paix. “Le personnage de Star Trek et les médias sociaux George Takei ont souligné que King comprenait aussi bien” le triomphe humain que la faiblesse “, tandis que l’actrice Kirstie Alley, Célèbre pour la série “Cheers”, elle a déclaré qu’il était “l’un des rares animateurs de talk-shows à vous laisser parler”. – Amour pour la radio – Né Lawrence Harvey Zeiger le 19 novembre 1933 dans une humble maison d’immigrants juifs russes à Brooklyn, King a toujours dit qu’il n’était intéressé qu’à être un animateur de radio. À 23 ans, il a déménagé à Floride afin de chercher un emploi. En 1957, il est devenu “disc jockey” pour une station de radio de Miami, quand il a changé son nom de famille en King parce que le directeur lui a dit que Zeiger était “très ethnique”. Pour une autre station de radio de Miami, il a enregistré des émissions d’un restaurant avec des interviews réalisé devant le public actuel. En 1978, il s’installe à Washington pour animer une émission de radio nocturne avant d’être détecté par CNN. Le réseau fondé en 1980 a embauché King en 1985 pour le mettre en charge de ses émissions nocturnes. “Larry King Live “diffusé de 1985 à 2010, six soirs par semaine avec une portée de plus de 200 pays. CNN estime qu’il a réalisé environ 30 000 interviews.Au sommet de son succès, l’émission a attiré plus d’un million de téléspectateurs chaque soir et fait de King la star de la télévision par câble, avec un salaire de plus de sept millions. A la critique d’être parfois très doux avec ses invités, il a répondu: “Je ne suis pas intéressé à les humilier, je ne suis pas intéressé à les flatter”, avait-il déclaré à l’. en 1995. “Je suis juste curieux”. son site Web et plus tard a accueilli l’émission “Larry King Now” sur Russia Today, un réseau international financé par le gouvernement. Sa vie privée était également unique: il s’est marié huit fois – deux fois avec le même partenaire – et a divorcé huit fois. ” Au lieu de vous dire au revoir, que diriez-vous de vous voir bientôt », dit-il, sa voix craquant d’émotion sur le dernier spectacle de« Larry King Live ». dw / ft / tly / gma ——————————————- ——————