Étudiants de La Plata et Cordoue centrale de Santiago del Estero clôturent leur participation au Coupe Diego Maradona en attendant le début des nouveaux cycles de coachs Ricardo Zielinski et Gustavo Coleoni, respectivement.

Le match correspondant à la cinquième et dernière date du groupe B de la zone de complémentation il se joue dans le Stade 1 de La Plata, avec arbitrage de Jorge Broggi et transmission de TNT Sports.

Le “Pincha” s’est incliné mardi dernier à Mendoza face à Godoy Cruz (1-0) et a manqué d’occasions d’atteindre le dernier rendez-vous avec des chances d’atteindre la première place. L’équipe qui dirige temporairement Pablo Quatrocchi, qui a remplacé Leandro Desábato, clôt un tournoi faible où il a à peine remporté l’un des onze matchs et n’a marqué que cinq buts, et tente de changer l’histoire avec l’arrivée de Ricardo «russe» Zielinski, qui a déjà été officiellement présenté.

La même chose se produit dans le centre de Córdoba à Santiago del Estero, qui a commencé le tournoi sous la direction de Alfredo Berti, a continué avec le duo composé de Alexis Ferrero et Sébastien Scolari et à partir de la semaine prochaine, il sera dirigé par Gustavo «Sapito» Coleoni, qui était parti en mars de l’année dernière. L’équipe de Santiago, qui a fait match nul avec le Racing Club 2-2, à domicile, affrontera ce match avec six victimes dues à des positifs dans le coronavirus dont les noms n’ont pas été communiqués par le club.

