DÉFENSE ET JUSTICE – CÓRDOBA CENTRAL

(Photo: TELAM)

Défense et justice recevoir Cordoue centrale de Santiago del Estero, dans le match ouvre le jour de dimanche, correspondant à la zone 2 de la Coupe Diego Armando Maradona, mettant en vedette deux équipes qui n’ont plus la possibilité d’accéder à la zone de championnat.

Le match se joue au stade Norberto Tomaghello, dans la ville de Florencio Varela à Buenos Aires, est retransmis par TNT Sports et arbitré par Patricio Loustau.

Formations possibles

Défense et justice: Ezequiel Unsain; Néstor Breitenbruch, Adonis Frías et Franco Paredes; Ciro Rius, Nelson Acevedo, Enzo Fernández et Enzo Coacci; Nicolás Leguizamón et Gabriel Hachen; Miguel Merentiel.

DT: Hernán Crespo.

Centre de Cordoue: Alejandro Sánchez; Ismael Quilez, Oscar Salomón, Franco Sbuttoni et Jonathan Bay; Francisco Cerro, Cristian Vega, Ariel Rojas et Juan Ignacio Vieyra; Claudio Riaño et Sebastián Ribas.

DT: Alfredo Berti.

Arbitre: Patricio Loustau.

Tribunal: Défense et justice.

Heure de début: 17.10

la télé: TNT Sports.

LANÚS – ATELIERS

Fotobaires

Talleres de Córdoba visitera Lanús dans un match valable pour le 5e. date de la Zone 4 de la Diego Maradona Cup Professional League, complétée par Boca Juniors et Newell’s Old Boys.

Le match se jouera à partir de 21h30 sur le court de Lanús, il sera arbitré par Darío Herrera de Neuquén et retransmis par le signal Fox Sports Premium.

L’équipe de Cordoue dirigée par l’Uruguayen Alexander «Cacique» Medina traverse un moment idéal, avec deux victoires et deux nuls, et s’il bat Lanús, il passera à la phase de championnat, bien qu’il puisse aussi le faire si Newell’s n’a pas battu Boca auparavant dans le ” Bombonera », dans le jeu qu’ils animeront à 19h20.

Lanús, pour sa part, a perdu cette semaine face à Bolívar 2-1 à La Paz, pour les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana, et divise son attention entre le tournoi national et le tournoi international, donc son entraîneur Luis Zubeldia préservera certains joueurs.

Formations possibles

Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Alexis Pérez et Brian Aguirre; Lautaro Acosta, Tomás Belmonte, Facundo Quignón et Alexandro Bernabei; Nicolás Orsini et José Sand.

DT: Luis Zubeldía.

Ateliers de Cordoue: Mauricio Caranta; Schott, Juan Cruz Komar, Rafael Pérez et Enzo Díaz; Federico Navarro et Francis Mac Allister; Franco Fragapane, Tomás Pochettino et Diego Valoyes; Mateo Retegui.

DT: Alexander Medina.

Arbitre: Darío Herrera

Tribunal: Lanús

Heure de début: 21h30

LA TÉLÉ: Fox Sports Premium.

OURAGAN – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Huracán recevra ce dimanche le Patronato de Paraná à la recherche d’une victoire qui le rapprochera du classement de la zone de championnat de la Coupe Diego Armando Maradona de la Ligue de football professionnelle.

Le match, valable pour la Zone 6, se jouera à partir de 21h30 au stade Tomás Adolfo Ducó, dans le quartier Parque de los Patricios de Buenos Aires, avec l’arbitrage de Germán Delfino et télévisé par TNT Sports.

Huracán, dirigé par Israel Damonte, a gaspillé une belle opportunité de décrocher la première place de la surface en s’inclinant 2 à 1 à domicile contre Vélez le week-end dernier.

Patronato, avec modestie comme drapeau et une équipe austère, essaie de faire les choses du mieux possible avec l’énorme avantage de savoir que les défaites font moins mal car il n’y a pas de relégations en jeu.

Formations possibles

ouragan: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Renato Civelli, Saúl Salcedo, Lucas Merolla et Leandro Grimi; Santiago Hezze, Adrián Arregui et Franco Cristaldo; Norberto Briasco et Andrés Chávez.

DT: Israël Damonte.

Patronage: Daniel Sappa; Christián Chimino, Dardo Miloc, Brian Negro et Bruno Urribarri; Damián Lemos et Braina Nievas; José Barreto, Fernando Luna et Faustino Dettler; Junior Arias.

DT: Gustavo Álvarez.

Arbitre: Germán Delfino

Tribunal: Ouragan

Heure de début: 21h30

la télé: TNT Sports.