La récolte de blé dans le centre et au nord de Santa Fe a été la pire, au moins, en cinq ans après les résultats pénibles obtenus par les producteurs avec des marges dans la culture céréalière qui se sont effondrées en raison de l’impact de la sécheresse sur un total de douze départements de Santa Fe.

Dans cette région productive du pays, la superficie en blé a diminué de 20% et des pertes importantes ont été enregistrées pour les revenus des agriculteurs. «Le revenu du blé par hectare a baissé de 50% pendant la saison 2020-2021 dans les lots où ils ont pu récolter», a-t-il expliqué. Maria Lucrecia D’Jorge, Directeur du centre d’études et de services de la bourse de Santa Fe.

D’Jorge a fourni des détails à Infobae sur le dernier rapport sur les estimations agricoles réalisé par l’entité boursière de Santa Fe, qui a enquêté sur l’activité des lots couverts de blé au cours de ce cycle à partir de champs situés au nord de Rosario, dans une large bande qui va du département de Las Colonias à le nord de Santa Fe, où se trouvent les départements de Vera et General Obligado.

«Les perspectives étaient très bonnes pour le blé dans ces zones en termes de météo en début de campagne céréalière. Mais en août, la sécheresse a commencé et cela a eu un impact très important, puisqu’il s’agit d’une superficie initialement ensemencée en blé de 348 500 hectares fin juillet dernier, un chiffre inférieur de 7,8% à celui de la saison 2019-20 “, a déclaré le spécialiste de la bourse de Santa Fe.

Et il a également commenté: «Sur ce qui a été semé, près de 20% ont été perdus, soit environ 68 000 hectares qu’il n’a pas été possible de suivre le développement de la culture ou de récolter le blé semé là-bas. Cela représentait une perte énorme non seulement du niveau des stocks de blé dans une grande partie de Santa Fe, mais aussi des investissements. Le revenu par hectare des producteurs de blé de Santa Fe a chuté de 50% dans les endroits qui ont pu récolter dans le centre-nord de la province ».

Tout cela est le résultat de l’impact de la sécheresse sur la culture de cette céréale. Ainsi, la situation climatique a provoqué une perte de superficie de 19,4% (soit 67 550 hectares) et une baisse des rendements moyens à l’hectare de 48,8% par rapport à la saison dernière. Tout cela a abouti à une production finale de 492928 tonnes, ce qui est le pire record depuis que le système d’estimation agricole de l’entité de Santa Fe a enquêté sur les douze départements de Santa Fe et des coupes avec une évolution positive de la récolte qui avait été observée depuis 2015.

En revanche, les spécialistes ont constaté que le rendement moyen de la zone était de 17,5 quintaux à l’hectare, une situation similaire dans tous les départements de la zone. Il faut se rappeler que le rendement moyen des cinq dernières années dans cette région était de 32 quintaux par hectare. “Il y avait un grand nombre de producteurs qui cultivaient du blé en dessous de ce rendement pour avoir un revenu positif en cette saison de blé”, a conclu D’Jorge.

La baisse de la production de blé due à la sécheresse, qui subirait une baisse annuelle au niveau national de 15%, aura également un impact sur les futures exportations de céréales. Un rapport récent de la Bourse de Rosario a montré que la récolte la plus faible dans le centre et le nord du pays, où les céréales exportées du sud de Santa Fe sont concentrées, atteint 34% sur un an et s’établit à 9,36 millions de tonnes.

Par lequel il y aura une diminution de la participation des ports du Grand Rosario aux exportations totales de blé, qui était de 68% dans le cycle précédent, avec un total de 7,8 millions de tonnes, et ce cycle atteindrait une participation 45% et avec 4,3 millions de tonnes. En outre, dans la région centrale et méridionale de Buenos Aires, la production augmenterait de plus de 30%, compensant en partie la baisse dans le reste du pays et encourageant une plus grande participation des ports de Quequén et de Bahía Blanca au moment de l’expédition.

