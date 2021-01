Membres de la table de liaison (Gustavo Gavotti)

Après presque deux heures de rencontre en zoom, un secteur de la Table de Liaison a annoncé un arrêt de la commercialisation de toutes les céréales du lundi 11 h 00 au mercredi 13 janvier, en rejet de la fermeture des exportations de maïs, annoncée la semaine dernière par le ministère de l’Agriculture, mesure rejetée par un large secteur de la chaîne agro-industrielle.

La mesure d’union aura l’adhésion de la Fédération agraire argentine, des confédérations rurales argentines et de la société rurale argentine. Les membres de Coninagro ont décidé de ne pas participer à la manifestation.

L’annonce a été faite quelques heures après le début des différentes assemblées de producteurs organisées par les auto-convoqués. Demain, la première rencontre aura lieu à 9 heures à la Société rurale de Bell Ville.

La déclaration des députés de l’opposition

Par une déclaration, les membres de l’Interbloc des députés de Ensemble pour le changement ont également ajouté à la critique du gouvernement pour la fermeture des exportations de maïs: “C’est un coup sous la ligne de flottaison d’une activité génératrice de devises”, ils se sont manifestés.

Ils ont également rappelé que lorsque des mesures incitatives ont été appliquées à la production céréalière, depuis 2015, les semis ont augmenté de 55%, passant de 6 à 9,4 millions d’hectares, et la récolte a augmenté de 70%, la transformation du maïs en protéines animales 52%, l’industrialisation a augmenté de 55% et les exportations ont doublé. “Un cercle vertueux s’est créé, et sans négliger le marché intérieur”, ont ajouté les députés.

En revanche, ils ont souligné que si le gouvernement national n’avait pas décidé de fermer les exportations de maïs, les exportations de cette campagne auraient pu atteindre 10 milliards de dollars et l’emploi dans plus de 20 provinces. «La fermeture des exportations produira l’effet inverse de celui recherché. L’investissement diminuera, la méfiance des producteurs augmentera et la production s’effondrera. Les seuls favorisés par cette mesure seront les autres pays producteurs de maïs et qui nous font concurrence. Ils font déjà la fête et espèrent occuper l’espace vide que l’Argentine laissera sur le marché international », a souligné le communiqué des députés de l’opposition.

Et la déclaration conclut en disant: «La chaîne du maïs en Argentine est une machine complexe de création de richesse, d’emplois et de devises. Fermer l’exportation de maïs, c’est simplement casser ce mécanisme et insister sur des routes qui créent chaque jour plus de pauvreté ».

Actualités en développement: