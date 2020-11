Producteurs de Bragado, dans la province de Buenos Aires, au bord de la route nationale n ° 5

Une fois de plus, les secteurs de production ont participé à un nouveau Banderazo contre les politiques gouvernementales. Ils l’ont fait dans différentes parties du pays, avec des caravanes, une présence sur les places et sur le bord des routes, avec une mise à distance sociale et l’utilisation d’un masque pour prévenir le coronavirus.

Dans la plupart des points de rencontre, Le terrain a exprimé sa préoccupation face à la crise affectant la rentabilité de l’entreprise et a réitéré ses plaintes concernant la pression fiscale et les saisies foncières, mais a également appelé à une justice indépendante et au respect de la Constitution.

Si les entités de la Table de Liaison ont laissé à leurs associés la liberté d’action pour participer ou non aux manifestations, il y avait une forte présence de représentants du terrain sur les places et sur le bord des routes, comme les producteurs de Bragado, à côté de la route nationale 5, ainsi qu’à l’intersection emblématique des routes 9 et 178, dans le quartier Santa Fe d’Armstrong.

Bien que ces derniers jours il y ait eu un certain calme dans le prix du dollar, l’écart de change se maintient à des niveaux élevés et, a fait valoir le terrain, il continue de compliquer la compétitivité du secteur agricole. A quoi s’ajoutent les coûts et taxes élevés, qui affectent les producteurs et les consommateurs.

Un rapport récent de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) a analysé la composition du prix dans chacune des chaînes de production depuis l’établissement rural et jusqu’à ce qu’il atteigne le consommateur. Reflété que le blé de sa sortie du champ au pain vendu multiplie par sept sa valeur. Dans le cas de la différence, le multiplicateur est de trois. Et la consommation de bœuf continue de baisser, malgré le fait que l’Argentine soit le cinquième exportateur au monde.

D’un autre côté, l’inquiétude dans le monde agricole concernant les prises de contrôle des terres augmente. Jeudi dernier, le ministre de l’Agriculture, Louis BasterraIl a assuré que le gouvernement “défend la propriété privée et rejette les usurpations”. Mais le chef des Confédérations rurales argentines (CRA), Jorge Chemes, a de nouveau demandé au gouvernement de fournir des réponses concrètes qui découragent et empêchent la prise de terre, promues par différentes organisations sociales.

«Les autorités doivent maintenir une position uniforme en respectant pleinement la propriété privée en tant que point central du développement productif et de la coexistence pacifique de la société, car nous sommes préoccupés par le fait que des responsables nationaux et provinciaux ont participé à la capture du champ d’Etchevehere », a déclaré Chemes.

L’un des référents du domaine qui a rejoint le Banderazo, au Paraná, était l’ancien ministre de l’Agriculture et ancien président de la Société rurale argentine, Luis Etchevehere, qui a subi l’usurpation de sa ferme familiale à Entre Ríos il y a quelques jours, à laquelle sa propre sœur a participé, Dolores Etchevehere, légalement parrainé par Juan Grabois, un leader social lié au gouvernement.

Luis Miguel Etchevehere a participé à la caravane à Paraná, province d’Entre Ríos

«Je ne doute pas qu’il existe un plan gouvernemental pour avancer sur la propriété privée et que le président et le vice-président de la Nation en sont responsables. De plus, à Entre Ríos, il est dommage que le gouverneur ait disparu au milieu de la saisie de notre champ et ait quitté la province comme une zone libérée », avait déclaré Etchevehere dans des déclarations à ce média., et a souligné que “” ni le gouverneur ni le ministre de l’Agriculture de la province n’ont fait un seul appel pour en savoir plus sur notre situation. Et il y avait un fonctionnaire provincial vivant dans la saisie. “

Plus de réclamations

L’un des secteurs qui a eu une présence importante dans toutes les bannières est le mouvement «Campo + Ciudad», un espace composé de producteurs et de citoyens.

La mobilisation à Armstrong, province de Santa Fe, à l’intersection emblématique des routes 9 et 178

«Nous exigeons la liberté de produire, de sauvegarder, de progresser, de commercialiser et de se développer. Il est nécessaire de réduire les impôts et les retenues à la source, de mettre fin aux stocks et de réduire les dépenses publiques. Nous appelons également à une justice indépendante, avec des règles claires et égales pour tous, punissant le contrevenant et rejetons toute tentative de réforme du pouvoir judiciaire., révoquer les juges et imposer un avocat sans véritable consensus de tous les espaces politiques », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Et ils ont ajouté: “En plus nous exigeons le respect sans restriction de la Constitution. Toutes les restrictions de mouvement et les barrières d’accès aux provinces doivent cesser immédiatement. Le Congrès doit fonctionner en personne et les lois qui ont été adoptées pratiquement sans consensus doivent être déclarées nulles ».

