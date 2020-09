Le réchauffement pourrait brûler la région

Crédit: Bryan Christie Design

Note de l’éditeur (10/09/20): Les incendies de forêt font rage en Californie et dans de nombreuses autres régions de l’Ouest américain. Le ciel de jour au-dessus de San Francisco est orange foncé à cause des flammes et de la fumée. Un nombre record d’acres ont déjà brûlé en Californie et la saison des feux de forêt a encore un long chemin à parcourir. Les scientifiques prédisent depuis au moins une décennie que le changement climatique aggravera cette terrible tendance, comme le montrent ces projections que nous avons publiées en 2011.

«Si le changement climatique fait monter la température d’un degré ou deux», dit le rejet commun, «à quel point cela pourrait-il être grave?»

Voici un exemple: des températures plus élevées absorbent l’humidité des arbres vivants et morts et des broussailles, ce qui les rend plus inflammables. La chaleur peut également modifier les précipitations, ainsi que déplacer le dégel printanier plus tôt, prolongeant ainsi la saison des incendies. Une augmentation d’un degré Celsius de la température mondiale moyenne pourrait entraîner une multiplication par six de la superficie médiane brûlée annuellement par les incendies de forêt dans certaines parties de l’Ouest américain. «Une augmentation d’un degré pourrait survenir bien avant 2050», note Jeremy Littell, chercheur sur le climat et les incendies à l’Université de Washington, qui a créé les projections avec le US Forest Service et d’autres institutions.

Les scientifiques du Canada sont parvenus à des conclusions similaires au sujet de leur région occidentale. Les prévisions américaines s’appliquent à la superficie brûlée pendant les années médianes d’incendie; les années de feu extrême consommeraient encore plus de surface. Malheureusement, à mesure que la température monte, Littell prédit que «ce qui était historiquement de grandes années d’incendie pourrait devenir plus fréquent».

Crédit: Bryan Christie Design; Sources: Université de Washington; Service des forêts des États-Unis

Cet article a été initialement publié sous le titre «Up in Flames» dans Scientific American 304, 6, (juin 2011)

À PROPOS DES AUTEURS)

Mark Fischetti

Mark Fischetti est rédacteur en chef chez Scientific American. Il couvre tous les aspects de la durabilité.

Crédits: Nick Higgins

