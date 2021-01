Le réchauffement des eaux dû au changement climatique affecte la vitalité et la taille des requins, conclut une étude scientifique publiée ce mardi, dont les petits naissent désormais plus petits, fatigués, mal nourris et avec moins de chances de survie. . / Université du Massachusetts / C Gervais ***** UTILISATION ÉDITORIALE UNIQUEMENT / UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR ILLUSTRER LES NOUVELLES ACCOMPAGNANTES *****

Sydney (Australie), 12 janvier . .- Le réchauffement des eaux du fait du changement climatique affecte la vitalité et la taille des requins, conclut une étude scientifique publiée ce mardi, dont les petits naissent désormais plus petits, fatigués, malnutris et avec moins de chances de survie.

La recherche, dirigée par Carolyn Wheeler, candidate de troisième cycle à l’Université James Cook (Australie) et à l’Université du Massachusetts (États-Unis), mesure les effets de l’augmentation de la température de l’eau sur la croissance, le développement et le comportement de requins épaulette (“Hemiscyllium ocellatum”).

Cet animal marin, également appelé le “requin marchant”, qui se caractérise par la ponte, ne vit que dans la Grande Barrière de Corail, située au nord-est de l’Australie et considérée comme le plus grand système corallien du monde.

Avec l’augmentation de la température, jusqu’à 31 degrés, “les embryons ont grandi plus rapidement et ont utilisé leur sac vitellin plus rapidement, qui est leur seule source de nourriture tout en se développant à l’intérieur de l’œuf. Cela les amène à éclore plus tôt que la normale. “Wheeler a déclaré dans un communiqué de l’Université James Cook.

L’éclosion prématurée des requins, qui ne sont pas pris en charge par leurs parents pendant les quatre mois que ces embryons restent à l’intérieur des œufs, a pour conséquence que les jeunes naissent plus petits et sont obligés de chercher immédiatement de la nourriture sans avoir l’énergie. assez pour le faire, selon les recherches.

Pour Jodie Rummer, co-auteur de cette étude et universitaire à l’Université James Cook, les eaux de la Grande Barrière de Corail, qui a subi trois événements massifs de décoloration des colliers en raison du réchauffement de ses eaux depuis 2016, auront une température moyenne d’environ 31 degrés d’ici la fin de ce siècle.

“Les requins épaulettes sont connus pour leur résistance au changement, même à l’acidification des eaux”, a déclaré Rummer, se demandant “si ces espèces ne peuvent pas tolérer le réchauffement des eaux, comment d’autres espèces moins tolérantes vont-elles survivre?” .