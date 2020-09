Par David Lawder

WASHINGTON (.) – Les effets du changement climatique depuis 2000 ralentiront légèrement la croissance économique américaine au cours des 30 prochaines années, ajoutant un autre frein à une économie qui aura du mal à rebondir après la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi le Congressional Budget Office (CBO). .

Dans un nouveau document de recherche, l’agence non partisane d’arbitrage budgétaire a étudié les contributions positives et négatives au produit intérieur brut, des saisons de croissance plus longues dans les climats plus froids à la sécheresse en passant par les dommages causés aux usines par des tempêtes plus intenses.

Il prévoyait qu’en net, le changement climatique réduirait le PIB réel des États-Unis de 0,03% par an en moyenne de 2020 à 2050, par rapport à ce qu’aurait été la croissance américaine si les conditions climatiques mondiales étaient restées les mêmes qu’en 2000.

Cette réduction du taux de croissance, accumulée sur 30 ans, abaisse de 1% le niveau projeté de production du PIB réel du CBO en 2050, selon le document.

Les résultats ont été intégrés dans les perspectives budgétaires à long terme du CBO publiées lundi, qui prévoyaient que la dette du gouvernement fédéral américain devrait désormais atteindre près du double du PIB du pays en 2050, les frais d’intérêts liés à l’augmentation des emprunts augmentant le déficit budgétaire annuel.

Les chercheurs du CBO ont déclaré que certains aspects du changement climatique sont intégrés rapidement et directement, tandis que d’autres sont plus indirects et pourraient mettre plus de temps à se manifester. Par exemple, une chaleur extrême qui réduit le rendement de la récolte d’un agriculteur réduirait immédiatement la contribution de cet agriculteur au PIB. Un agriculteur dans un endroit par temps froid peut connaître une saison de croissance plus longue, augmentant ainsi sa contribution au PIB.

Un ouragan qui détruit pour 50 millions de dollars d’équipements d’usine affecterait le PIB de plusieurs manières, notamment en réduisant immédiatement la production et en dépensant de l’argent pour remplacer l’équipement. Mais le stock de capital global serait plus petit à l’avenir, en raison des investissements sacrifiés pour payer les coûts de remplacement, ce qui entraînerait une baisse de la production du PIB à l’avenir, a déclaré le CBO.

Le CBO a déclaré que la recherche comportait un degré élevé d’incertitude et que les projections représentaient le milieu d’une gamme de résultats.

