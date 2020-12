Photo fournie ce vendredi, gracieuseté du Groupe écologique de la Sierra Gorda, où la militante Patricia Ruiz Corzo est observée lors d’un entretien avec des membres de la communauté de la municipalité de Jalpan de Serra, dans l’État de Querétaro (Mexique). . / Gracieuseté du Sierra Gorda Ecological Group / UNIQUEMENT UTILISATION ÉDITORIALE / PAS DE VENTE

À 67 ans, l’activiste mexicain Patricia Ruiz Corzo a reçu le prix “Héroïne du Mexique”, décerné par le groupe Citoyen global, pour son infatigablee défense de la Sierra Gorda de Querétaro, au centre du pays.

“Je vois un Mexique blessé, avec des ressources naturelles épuisées”, a-t-il déclaré dans une interview à ..

Ruiz Corzo vit actuellement dans la commune de Queretaro Jalpan de Serra, d’où grâce à l’organisation du Groupe écologique de la Sierra Gorda qu’elle a fondé en 1987, oriente les efforts pour préserver une très grande superficie avec une dynamique très particulière.

La défense de la Sierra

La Sierra Gorda de Querétaro a des altitudes supérieures à 3 000 mètres et est classée réserve écologique. “C’est une réserve très complexe car il y a 384 000 hectares, avec 638 communautés où ces communautés d’extrême pauvreté possèdent la terre”, a déclaré l’activiste.

Parvenir à la conservation des ressources naturelles implique de générer de nombreuses opportunités de développement économique, de développement social et de formation d’une culture écologique parmi les citoyens.

L’activisme de Ruiz Corzo s’est concentré sur la durabilité par éducation environnementale et programmes sociaux: apprendre aux habitants de la Sierra Gorda à gérer les déchets, changer leurs habitudes pour réduire l’impact environnemental et surtout, proposer des alternatives aux activités telles que l’élevage en raison de leurs effets néfastes sur l’environnement.

Ce sont des propriétaires forestiers qui reçoivent des paiements pour exclure le bétail et permettre la régénération naturelle. C’est le grand pari de la Sierra Gorda, qui a encore beaucoup d’énergie de la nature. Et si vous retirez le bétail des pâturages extensifs et laissez la forêt sans ce pâturage: c’est la grande opportunité d’atténuer fortement le changement climatique

Pour Paty, comme les gens la connaissent, un autre grand problème qui se pose dans cette réserve écologique toute l’année est celui de la incendie volontaire, avec la difficulté supplémentaire représentée par l’impunité qui prévaut lors de la poursuite de ce type de délit environnemental.

Il n’y a pas de pénurie d’un scélérat pour allumer un incendie. Et c’est la pire menace pour cette grande usine de services de la Sierra Gorda, cette réserve de biosphère. L’éco la plus diversifiée du pays

«L’impunité dans laquelle nous sommes. Malheureusement, il n’y a plus d’autorité environnementale pour nous aider quand il y a une personne audacieuse qui a allumé un incendie et que vous savez qui il est. Et cette impunité, que rien ne se passe, c’est le pire », a-t-il ajouté.

Lutter contre la pauvreté et la crise climatique

Global Citizen, qui vient de reconnaître le combat de Ruiz Corso, est une organisation qui cherche éradiquer l’extrême pauvreté dans le monde avant 2030. Ce groupe considère que la crise climatique est l’un des facteurs qui peuvent le plus affecter le phénomène de la pauvreté.

Pour Ruiz Corzo, les conséquences sont déjà palpables et les perspectives semblent de plus en plus compliquées.

C’est la pire menace: le changement climatique, des années plus sèches, de moins en moins de pluie. Des années qu’il ne faisait pas assez froid: les parasites montent

«Je vois un Mexique endommagé, un Mexique aux ressources naturelles épuisées, je vois un Mexique exposé. Et comprenez, mes amis: si nous n’avons pas la nature, qui régule le climat pour nous? », A ajouté l’aguardiana.

Par conséquent, la clé est dans le changement de mode de vie. Quelque chose que le Groupe écologique de la Sierra Gorda a déjà réussi à mettre en œuvre chez les habitants de la réserve de biosphère. Cependant, le défi est d’apporter ce modèle durable au monde entier.

Préparez-vous à un changement radical de notre mode de vie. Parce qu’il n’est pas possible pour notre planète de soutenir une société de tant de millions et de millions de personnes avec ces habitudes de consommation barbares qui ne se remplissent pas, qui ne sont pas satisfaites

C’est pourquoi pour Paty, le prix Global Citizen est décerné à toute l’équipe qui a promu le changement dans la Sierra Gorda.

“Avec un remerciement non à Paty Ruiz Corzo ou au groupe écologique: nous sommes nombreux à travailler en faveur de la Terre Mère dans la Sierra Gorda”, a-t-il déclaré.

