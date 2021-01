Dans l’image, le chanteur portoricain Víctor Manuelle. . / Antoni Belchi / Archives

San Juan, 23 janvier . .- Le chanteur de salsa portoricain Víctor Manuelle, surnommé “Le sonero de la jeunesse”, a annoncé ce samedi avoir épousé la femme avec qui il a partagé les treize dernières années de sa vie, sa petite amie Frances Franco.

“Après 13 ans de vie commune, j’annonce aujourd’hui que j’ai pris l’une des décisions les plus importantes de ma vie. J’ai épousé cette femme merveilleuse qui a décidé de m’accepter et de partager nos vies pour le reste de nos jours”, a déclaré le chanteur dans son récit. du réseau social Facebook.

“J’imagine qu’ils ne me demanderont plus quand nous nous serons mariés. Je leur ai dit que quand c’était le cas, j’allais les informer. EXCLUSIFOOOOOO! Au cas où vous auriez des questions, je ne m’étais jamais marié auparavant”, a déclaré l’artiste.

L’annonce d’aujourd’hui met fin aux rumeurs selon lesquelles elle avait mis fin à sa relation avec Franco.

Le “sonero de la Juventud” a commencé son lien sentimental avec les relations publiques en 2008 et depuis, ils sont considérés comme l’un des couples les plus stables de l’industrie musicale.

Victor Manuelle, 52 ans, est un auteur-compositeur-interprète portoricain né à New York, interprète de salsa, mais a également eu du succès avec des ballades romantiques.

L’artiste fait ses débuts en juin 1993 avec l’album “Justo a tiempo”, qui sera suivi de près de 20 albums.

En 2013, il sort “Me llamaé tuyo” et fin avril 2015 “Que suenen los tambores” est sorti, dont le single du même nom a gagné une place dans les charts Top Latin Songs.

Le Sénat de Porto Rico lui a décerné «Distinguished in Music».