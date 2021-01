Ricardo Muñoz a expliqué pourquoi il avait accepté le vaccin COVID-19. Il a raconté comment était la situation au Texas, où il réside (Vidéo: Ricardo Muñoz)

Après le tollé provoqué dans les réseaux sociaux par les déclarations sur Twitter de Ricardo Muñoz, chanteur du groupe Intouchable, qui s’est «vanté» auprès de ses partisans d’avoir déjà accepté le vaccin COVID-19, et après les sévères critiques formulées contre lui pour être une personne en dehors du secteur médical et du groupe vulnérable touché par le virus, le musicien a maintenant raconté sa version de ce qu’il a décrit comme “une question sensible”.

Et c’est qu’il y a quelques jours le chanteur de Fuerte je ne me suis pas exprimé qu’il ait accepté le vaccin grâce “à ses leviers”, qui a suscité l’indignation des internautes qui ont remis en cause le fait sachant que le vaccin est principalement destiné au personnel médical qui assiste à l’épidémie de front, qui sont vaccinés de première main selon les dispositions du Mexique et des États-Unis, le pays d’origine du chanteur régional mexicain.

Avec des centaines de commentaires contre lui, Muñoz a clarifié la situation à travers une vidéo publiée sur son compte Instagram et a assuré que son accès au vaccin n’était pas illégal et qu’il n’avait pas non plus utilisé d’influenceAu lieu de cela, il a profité d’une opportunité qui lui a été présentée par le personnel médical de l’État du Texas. Voici ce que dit le chanteur norteño:

Ce n’était pas à cause de «leviers», je pense que j’avais eu tort de dire des choses là-bas, en pensant que parce que Twitter n’est pas un journal sérieux, un journaliste sérieux, j’ai répondu aux choses comme je le ferais avec un ami, comme une blague, ce n’était pas pour ça

Le tweet qui a déchaîné la fureur des internautes (Capture d’écran)

Le chanteur a déclaré qu’il avait pu se faire vacciner car il y avait un surplus de dose dans sa localité qu’il utilisait à son avantage:

«Je sais que certains d’entre vous ont déjà votre idée en la matière. L’un, c’était aux États-Unis, le second, c’est que je n’ai pris la place de personne. La cargaison est arrivée pour les médecins, les infirmières, comme il se doit, je ne sais pas comment cela a été traité au début car on suppose que tous les médecins de première ligne ont dit «c’est ce qui a été soigné et laissé». C’est ce qui s’est passé, messieurs, il en restait, et ils l’ont posté dans Facebook. Que “ nous allons mettre le vaccin contre le COVID dans cette direction ”, il devait arriver, vous avez fait la queue, et il y avait une très longue file d’attente, pas seulement je l’ai mise, de nombreux citoyens l’ont donné et nous n’avons pris l’injection de personne. .

Ils peuvent dire oui parce que c’était leur tour, ce qui se passe, c’est qu’une fois que le médicament est sorti du réfrigérateur, vous avez le temps de l’utiliser, alors il n’y a pas le temps de l’envoyer ailleurs. Tu as du temps car c’est gaspillé J’ai donc été l’un des chanceux qui ont fait la queue et ils l’ont juste mis sur moi. Je n’ai pas payé, ce sont des mensonges, je n’ai absolument rien payé », a déclaré le musicien.

Ricky Muñoz souhaite qu’il ne soit pas condamné car tout était dû à un malentendu (Photo: Twitter @ IntocableRJM)

Et c’est que le chanteur a admis que sur Twitter il avait déclaré le «coût réel» qu’il aurait payé pour avoir accès au vaccin convoité qui représente un espoir pour l’humanité:

«Sur Twitter, j’ai dit« oui, ça m’a coûté 20 $ pour l’essence », ce qu’il m’a coûté pour y arriver, mais le vaccin ne m’a absolument rien coûté. Le but n’était pas de présumer que je l’ai mis en place à l’avance, plus que tout, c’était de faire prendre conscience que si je le mets, L’idée est que tout le monde le mettait, à mon avis, et je leur disais mes effets secondaires, ce que je ressentais, ce n’était pas pour créer une note jaune de “ je l’ai mis sur vous, pas sur vous ”, a-t-il dit.

Ricardo Muñoz a été incisif en précisant qu’il n’était pas mexicain, de sorte que la dynamique de distribution du vaccin aux États-Unis serait différente de celle du Mexique.

«Pas question, ça y est, je vous dis exactement ce qui s’est passé. C’est au Texas que je n’habite pas au Mexique, je ne suis pas citoyen mexicain, je vis aux États-Unis, né aux États-Unis. Examinez bien la note, s’il vous plaît», A exprimé le musicien.

