Le moment où Elena Alonso est heurtée par une voiture à pleine vitesse

Il y a trois jours, dans une maison de la ville de Temperley, le téléphone sonne sans arrêt et de l’autre côté, vous n’entendez que les insultes de voisins en colère. Mais l’indignation du quartier n’est pas pour l’homme qui fréquente, qui est déjà fatigué de le clarifier, mais contre le locataire précédent: il s’agit Federico Nicolás Rios, un jeune homme de 27 ans qui a conduit sa voiture pendant le week-end et tué Elena Alonso, une femme de 91 ans qui faisait des courses dans une boucherie, puis s’est échappée. L’adresse liée au numéro de ligne est toujours votre adresse fiscale.

Mais Ríos n’est pas trop loin de là. Encore habite à Temperley, de l’autre côté de la voie ferrée Roca, à seulement 10 pâtés de maisons de la jonction Garibaldi et Boquerón, le virage où samedi dernier vers 10 heures du matin il a percuté son voisin à toute vitesse, qui Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital Gandulfo et est décédée quelques heures plus tard d’une hémorragie interne.

Ríos, malgré l’accusation portée contre lui, toujours libre.

Elena Alonso avait 91 ans et avait quitté sa maison pour faire ses courses lorsqu’elle a été heurtée par une voiture

Selon le témoignage de les voisins qui ont assisté à Elena après l’accident, environ 20 minutes après s’être échappé, le conducteur de la Volkswagen Gol Trend blanche qui était le protagoniste de l’accident est allé lentement à travers l’endroit à nouveau, où il y avait déjà deux ambulances et une voiture de patrouille.

À ce moment là, Un des témoins de l’événement l’a reconnu, un autre a réussi à prendre une photo du brevet et Ríos a tenté de fuir une seconde fois. tout en étant poursuivi par deux voitures privées. Quelques minutes plus tard, des membres du 3e commissariat de police de Lomas de Zamora Ils l’ont trouvé chez lui: il avait garé sa voiture accidentée à environ 30 mètres de la porte.

C’est ainsi que la voiture de l’accident est restée, qui a été kidnappée le même après-midi: le fils de la victime dit que le chauffeur l’a déjà récupérée

L’état de la voiture n’a pas suscité trop de doutes sur la participation à l’accident: la séquence a été enregistrée dans au moins l’une des trois caméras de sécurité d’un supermarché et dans les images vous pouvez voir clairement le moment où la femme atteint le coin pour traverser la rue et est traînée sur plusieurs mètres par le véhicule, qui a ensuite été kidnappé et garé à la porte du poste de police.

“La voiture a toujours les cheveux de ma mère accrochés au goujon, tout est battu”, a expliqué crûment Omar Albor, le fils de la victime, qui a conduit ce lundi après-midi avec famille, amis et voisins une manifestation au coin de l’accident pour demander justice, des mesures de sécurité routière renforcées dans la municipalité et l’arrestation du conducteur. C’est que Ríos, contrairement à sa voiture, Il n’a pas été retardé d’une journée au poste de police, où il a été conduit pour être informé du dossier contre lui par l’UFI n ° 10 qui, selon les sources consultées, n’a pas ordonné son arrestation.

Omar Albor, fils d’Elena Alonso, avec une photo du chauffeur qui l’a écrasée pendant la marche pour demander justice (Photos: Nicolás Stulberg)

Selon des sources policières, le jeune homme – initialement accusé de blessures coupables, de résistance à l’autorité et d’abandon d’une personne – a été transféré de son domicile au poste de police samedi après-midi. mais il n’a pas été officiellement détenu, il a seulement été informé de la cause et est retourné à son domicile à Temperley.

«La justice échoue, il est impossible que ma mère soit tuée comme ça et que ce type soit libre aujourd’hui. Je veux savoir quels sont les principes de base pour le libérer, ce que le procureur a pris en compte pour prendre cette décision. “, A souligné Albor Infobae, qui a assuré que dimanche, ils ont même rendu la voiture à Ríos.

Le moment où Elena est descendue dans la rue pour traverser et a été attaquée par le Gol Trend blanc

Le fichier était maintenant entre les mains du procureur Ricardo Silvestrini, qui a ordonné la réalisation de tests toxicologiques et psychiatriques et d’avis d’experts sur la voiture. Infobae a tenté de contacter l’accusation par différents moyens pour connaître la situation procédurale de Ríos et les mesures ordonnées dans l’affaire, mais il n’y avait pas de réponse.

Cependant, la longue liste d’infractions du Gol Trend de Ríos blanc a été mis à jour il y a quelques heures: le jeune de 27 ans -qui est employé du ministère de la Santé depuis 2014- accumule près de 50000 pesos d’amendes entre la Ville et la province de Buenos Aires pour excès de vitesse, mauvais stationnement et conduite sur des voies interdites.

Maintenant, à sa dette avec le gouvernement de Buenos Aires De plus, ce mardi 15772,50 $ d’amende a été ajouté dans un rapport pour conduite négligente et non-respect des limites de vitesse avec lieu et date du moment où il a attaqué Elena Alonso.

Voisins, amis et parents ont manifesté ce lundi pour exiger justice et mesures de sécurité routière dans la commune

Pour cet avis, qui expire à la mi-février, Le permis de conduire de Ríos a été refusé et l’adolescent doit comparaître devant le tribunal qui intervient dans l’affaire pour connaître sa situation. Pendant, Ríos est toujours libre.

«Personne de la municipalité ou de l’UFI n ° 10 ne nous a contactés, personne. Nous ne savons rien des opinions d’experts qui ont été faites sur la voiture. La seule chose que nous savons, c’est que cette personne est libre et que la voiture a déjà été livrée “Lors de la manifestation, Omar, le fils de la femme assassinée, s’est plaint que ce mardi, trois jours après la mort de sa mère, ce qui sera probablement son pire anniversaire passe.

“C’est fait. J’ai gardé la douleur pour plus tard. En ce moment j’ai une bagarre et tout ce que je veux c’est que ce meurtrier aille en prison. Je veux que l’UFI N ° 10 s’en charge », affirmait désormais Omar dans le dialogue avec ce média et souligne qu’il y avait plus de personnes impliquées: “Nous savons par un témoin qu’il était avec deux autres personnes dans la voiture, que plus tard, avant de rentrer, il les a laissées, nous ne savons pas où.”

“Tu ne sais pas ce que c’était,” lui rappela son fils. «Je n’ai pas pris d’aspirine même si j’avais 91 ans et incroyablement actif. Je sais que personne ne me le rendra, mais il a beaucoup souffert et ne méritait pas de mourir comme ça. Je ne veux pas d’argent, je ne veux rien, juste la justice ».

