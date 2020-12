Le moment où le chauffeur est entré en collision avec la mère et a tué son fils

Cet après-midi, au commissariat de quartier 7A de Flores, Le chauffeur de 44 ans qui a écrasé et tué un garçon de 4 ans s’est rendu jeudi soir.

L’incident s’est produit après 23 heures, lorsqu’une femme et son fils traversaient l’Avenida Directory, à la hauteur de San Pedrito, dans le quartier de Flores à Buenos Aires. Là, ils ont été percutés par Rubén Ariel Papadopulos, qui roulait à grande vitesse à bord d’une Volkswagen Golf GTI blanche.

Infobae a constaté que Papadopulos était arrivé au poste de police accompagné de son avocat et a décidé de se rendre. Selon des sources policières, le véhicule avec lequel il a joué dans l’accident se trouverait à Ciudadela.

Le conducteur n’enregistre pas les condamnations antérieures à son nom dans la ville de Buenos Aires et, selon les registres de l’AFIP, il est dédié à la vente de métaux.

Après l’impact, le mineur a été transféré à l’hôpital de Piñero, où des heures plus tard, il est décédé en raison de la gravité des blessures. Sa mère, identifiée comme Debora Ines Agosti, Elle reste hospitalisée dans le même hôpital dans un état grave: elle a de multiples blessures et fractures.

Quelques secondes après l’accident de la route, Un officier de la police municipale qui se trouvait sur les lieux a irradié l’alerte à toutes les communes pour retrouver le suspect, tout en demandant une ambulance à SAME. Trois unités du service d’urgence se sont rendues sur place et la tranquillité du quartier a été brusquement interrompue par le bruit des sirènes et la grande opération de police qui a été montée dans la zone à la fois pour aider les victimes et pour trouver qui Vous pourriez être condamné pour la mort injustifiée de l’enfant.

Dans le coin de l’accident, il y a plusieurs caméras de sécurité, dont les images sont déjà en possession de la justice. Le 55e parquet pénal et correctionnel intervient dans l’affaire, en charge du procureur Eduardo Cubría.

Miguel, conducteur de la ligne 126 et témoin de l’événement, a donné des détails sur ce qui s’est passé. «J’ai entendu un impact et j’ai vu une émeute. Je n’ai pas vu qui l’avait renversé. J’étais avec le bus presque plein. A ce moment, personne n’a réussi à suivre le garçon mais à voir le bébé. J’étais choqué. Un garçon touchait ses cheveux et la dame respirait en quelque sorte. J’ai dû suivre l’itinéraire là-bas », a déclaré l’homme en dialogue avec TN.

«Nous sommes venus par Directory. La voiture est venue avec la vague verte mais à la limite de vitesse. Il coupait les feux de circulation. Il est passé en jaune presque rouge à grande vitesse, plus de 100 kilomètres. La dame a réussi à traverser car elle a vu le feu rouge. Il les a écrasés au milieu du pâté de maisons. Elle était presque au milieu de l’avenue. (…) C’était à 11h02 et c’était plein de monde. Nous avons tous la tête pour la créature », a ajouté le témoin.

«Ils disent qu’il est allé du côté de la province. Elle a bien traversé mais la dame ne savait pas qu’elle n’avait pas atteint l’autre bout. La voiture roulait à plus de 100 kilomètres à l’heure. C’était tout en une seconde. La voiture est montée sur l’autoroute au kilomètre 12. Là, ils la détectaient. Ils le suivaient avec les caméras. Un officier m’a dit qu’il avait emprunté l’autoroute 25 de Mayo à destination de la province et qu’au kilomètre 12, ils l’ont vu pour la dernière fois », a révélé Miguel.

Hernán, un autre témoin de l’accident, a confirmé ce que le chauffeur de bus a dit et a assuré que le White Goal n’avait jamais essayé de s’arrêter après avoir écrasé les victimes. «Comme je viens de le dire, je viens de loin. Dès que je suis passé, j’ai vu un bébé étendu sur le sol. Vous êtes choqué par la situation. Vous réalisez déjà qu’il ne semblait pas qu’il allait survivre. Je n’ai pas vu le moment où il les soulève. J’ai vu la voiture arriver rapidement. Un homme a mis une camionnette blanche pour arrêter la circulation. Les corps gisaient à peu près au milieu. Ils dégoulinaient de sang, horrible. Il y avait des gens qui pleuraient. Je suis tombé sur une femme allongée sur le sol et quand ils sont venus la chercher pour l’ambulance, elle s’est mise à crier, elle n’a pas compris ce qu’elle disait. La femme a commencé à crier mais ils babillaient. Le véhicule lui a marché dessus et il ne s’est jamais approché pour voir ce qu’il faisait. La vague verte est de 48 kilomètres par heure. Si vous arrivez à plus de 48 ans, vous mangez tous les feux rouges, cela n’a pas de sens. Il ne faisait pas plus de 80 kilomètres, il aurait pu freiner », a-t-il ajouté.

