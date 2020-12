Chavismo prévoit de détruire les élections contestées ce dimanche au Venezuela et de remettre au président Nicolás Maduro le contrôle du Parlement, dans un processus qui n’a pas de soutien international et auquel les principaux partis d’opposition ne participeront pas.

Plus de 20 des 30 millions de Vénézuéliens sont appelés aux urnes lors d’une élection au cours de laquelle le Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) au pouvoir cherche la «victoire parfaite» et s’empare du seul pouvoir qui depuis 2015 contrôle l’opposition dirigée par Juan Guaidó.

“Le jour est venu, nous avons eu la patience!”, A fêté samedi Maduro depuis le palais présidentiel de Miraflores, prédisant que “l’Assemblée nationale progringa” dirigée par Guaidó, président reconnu en charge du Venezuela par les Etats-Unis, sera laissée pour compte parmi une cinquantaine de pays.

Le leader de l’opposition a assuré, pour sa part, que «l’objectif de Maduro» est «d’anéantir le Parlement» et a appelé à l’abstention dans ce processus qu’il qualifie de «fraude».

Pourtant, une petite fraction dissidente de l’opposition cherchera à remporter une partie des 277 sièges.

Guaidó appelle en parallèle à une sorte de plébiscite (7-12 novembre) pour prolonger la législature jusqu’à ce que des élections «libres, vérifiables et transparentes» puissent avoir lieu.

Les résultats, cependant, ne seront pas contraignants, puisque Maduro exerce un contrôle territorial et institutionnel avec le soutien de la direction militaire, considérée comme son principal soutien, et d’alliés tels que la Russie, l’Iran, la Turquie et Cuba.

– Rejet international –

Le Venezuela traverse une crise politique et une débâcle économique – avec des années de récession, d’hyperinflation et d’effondrement des services publics – qui devraient se traduire par une “apathie” et une “inertie abstentionniste” avec une participation d’environ 34%, selon le président de la firme Analyse de données, Luis Vicente León.

Les élections du 6 décembre ont été largement rejetées par la communauté internationale.

Les États-Unis ont déjà annoncé qu’ils ne reconnaîtraient pas le résultat du vote; L’Organisation des États américains (OEA) les rejette faute de conditions et une association internationale de juristes les considère comme une “fiction” sans valeur juridique.

Un groupe de représentants bipartisanes du Congrès américain a condamné vendredi les élections car “elles ne répondent à aucune norme pour un processus libre et équitable”.

Washington est le principal allié de Guaidó et mène la pression internationale contre Maduro avec des sanctions économiques, notamment un embargo pétrolier en vigueur depuis avril 2019.

L’Union européenne, pour sa part, rejette le fait que les parlementaires soient “justes, transparents et crédibles”, de sorte que leur reconnaissance du processus est peu probable, ont indiqué des sources européennes à l’..

Le bloc européen a demandé il y a des mois de reporter les élections, condition pour l’envoi d’une mission internationale d’observation dans le pays.

Le gouvernement socialiste a catégoriquement rejeté la demande, la qualifiant d ‘«irrecevable».

– “Coup de grâce” –

Chavismo a perdu le contrôle du Parlement en 2015 après 15 ans d’hégémonie chaviste. Cependant, Maduro a rapidement annulé son pouvoir par la Cour suprême au pouvoir.

Cependant, c’est du président du Parlement que Guaidó a revendiqué la présidence en charge en 2019, après que la Chambre a déclaré Maduro un “usurpateur” pour avoir été réélu lors de votes “frauduleux” en mai 2018.

La majorité de l’opposition au parlement a lancé dimanche un “appel fort à rester à la maison”, dans un accord de rejet des femmes parlementaires approuvé samedi.

Guaidó a déclaré qu’en dépit des résultats des élections, il n’avait pas l’intention de quitter le pays face aux menaces lancées par le Chavisme sur une loi contre les “traîtres” comme lui.

“Je prends le risque de rester au Venezuela”, a déclaré Guaidó cette semaine à l’..

Pour Félix Seijas, analyste politique et directeur du cabinet Delphos, c’est un “point d’honneur” pour le gouvernement maduriste de s’attaquer au chef de l’opposition, âgé de 37 ans.

«Peut-être ne pas l’arrêter, mais le faire aller dans une ambassade, l’éloigner», expliqua-t-il. “C’est une pièce qui ne peut pas être laissée là-bas.”

“Il y a un dicton de la mafia qui est beaucoup utilisé: un blessé qui ne meurt pas est plus dangereux, il faut donner le coup de grâce”, a déclaré Seijas.

