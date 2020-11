Le directeur des crimes électoraux du ministère de la Justice des États-Unis, Richard Pilger, a démissionné ce lundi soir après l’ordre du procureur général, William Barr, d’enquêter sur la fraude présumée à l’élection présidentielle.

“Ayant pris connaissance de la nouvelle règle et de ses ramifications (…) je dois malheureusement démissionner de mon poste de directeur de la Division des crimes électoraux”, a annoncé Pilger dans une communication interne divulguée aux médias américains.

Pilger a également regretté que l’ordonnance de Barr «abroge une règle de non-ingérence (fédérale) de 40 ans dans les enquêtes sur la fraude électorale pendant la période précédant la certification des élections».

Cette démission intervient après que Barr a critiqué le rôle de la division Pilger lundi et a chargé tous les procureurs du ministère de la Justice d’enquêter sur les irrégularités présumées lors des dernières élections présidentielles avant que les résultats ne soient définitifs.

“J’autorise l’enquête sur des allégations substantielles d’irrégularités dans le vote ou la compilation des votes avant la certification des élections dans leurs juridictions dans certains cas, comme je l’ai déjà fait dans des cas spécifiques”, a déclaré Barr dans une note à ses procureurs.

“De telles enquêtes et examens peuvent être menés s’il existe des allégations claires et apparemment crédibles d’actes répréhensibles qui, si elles sont vraies, pourraient potentiellement affecter le résultat d’une élection fédérale dans un État particulier”, a-t-il ajouté.

Le procureur général du président (ministre de la Justice), Donald Trump, a également demandé à ses procureurs de rejeter les plaintes concernant des affaires qui, si elles étaient vraies, n’affecteraient pas le résultat final, car celles-ci peuvent être reprises une fois les résultats certifiés.

Dans la note de service, Barr s’est dit préoccupé par les protocoles existants au sein du ministère pour une telle enquête, qui stipulent spécifiquement qu’ils ne devraient pas être activés tant que les résultats ne sont pas officiels.

Barr a considéré ces protocoles, auxquels Pilger a fait allusion dans sa démission et qui visent à ce que les États et non le gouvernement fédéral décident des élections, «passifs et différés», et a déclaré qu ‘«ils peuvent donner lieu à des situations dans lesquelles les fautes électorales ne peuvent pas être corrigées de manière réaliste ».

Avec cet ordre, Barr a mis les procureurs fédéraux au service de la stratégie de Trump, qui n’a pas reconnu sa défaite lors des élections de la semaine dernière contre le président élu, Joe Biden, et dénonce sans preuves une grande fraude électorale.

La campagne du président sortant et du Parti républicain ont déposé plus d’une douzaine de poursuites – certaines déjà retirées – dans divers États dénonçant des irrégularités présumées, mais même si ces cas étaient vrais, ils ne semblent pas suffire à renverser le résultat.

Pour gagner les élections au tribunal, Trump devrait retourner le bulletin de vote en Pennsylvanie, en Géorgie et au Nevada ou en Arizona, tous des États où Biden a déjà été déclaré vainqueur ou dirige clairement le vote.