Le chef de cabinet du président Donald Trump, Mark Meadows, est infecté par un coronavirus, selon le diagnostic médical, à un moment où les États-Unis enregistrent de nouveaux maximums d’infections confirmées par jour en raison de la pandémie.

Monde de Miami / AP

Deux responsables de haut rang ont confirmé vendredi que Meadows avait été testé positif pour le coronavirus, qui a tué plus de 236000 Américains jusqu’à présent cette année.

Les sources n’ont pas fourni de détails sur la date à laquelle Meadows a été détecté le virus ou son état de santé actuel. Bloomberg News a été le premier média à signaler le diagnostic.

Meadows a accompagné Trump lors de voyages pré-électoraux et a déjà été vu en public sans masque mercredi matin lorsque Trump s’est faussement déclaré vainqueur du vote.

Le responsable avait été l’un des associés les plus proches de Trump lorsque le président a été infecté il y a plus d’un mois, mais il a passé des tests quotidiens et a respecté son horaire de travail régulier.

Il s’agit du cas le plus récent de contagion dans l’aile ouest et s’est produit à peine deux semaines après que Marc Short, chef de cabinet du vice-président Mike Pence, et d’autres collaborateurs aient été testés positifs pour le virus.

Trump, la première dame Melania Trump et au moins deux douzaines d’autres ont été testés positifs pour le virus début octobre, après que le président ait organisé des événements massifs avec des personnes sans masque, y compris la cérémonie au cours de laquelle il a annoncé la nomination du désormais ministre. Amy Coney Barrett à la Cour suprême.

Trump a réitéré que la nation «sort» de la pandémie, qui était très présente parmi les électeurs lors des élections de mardi.

Les cas de COVID-19 aux États-Unis ont augmenté de plus de 50% au cours des deux dernières semaines.