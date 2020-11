Photographie prise le 25 octobre dans laquelle le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a été enregistré à Washington DC (USA) . / Yuri Gripas / Archivo

Washington, 6 novembre . .- Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a été testé positif au coronavirus, selon les médias, citant des sources proches de lui.

La nouvelle a sauté coïncidant avec le discours que le candidat démocrate, Joe Biden, a prononcé vendredi soir, bien que, selon CNN et le journal The Hill, il ne soit pas clair quand il a été testé positif.

La dernière apparition publique de Meadows a eu lieu mardi soir, après la fermeture des urnes, où il était avec le président américain Donald Trump et les membres de sa famille.

En outre, il a visité ses bureaux de campagne cet après-midi et un consultant, Nick Trainer, a également été testé positif pour la même maladie.

Selon le Washington Post, dans aucun des deux actes, Meadows n’a porté de masque ou maintenu la distance de précaution, et on ne sait pas s’il y a plus de cas dans l’équipe du républicain.

La Maison Blanche n’a publié aucune déclaration officielle après que la nouvelle ait été connue.

Meadows est la dernière personne à avoir contracté la maladie de l’équipe de Trump, qui a également été testée positive et a été hospitalisée en octobre.

L’épidémie de COVID-19 a affecté non seulement Trump et sa femme, Melania Trump, mais plusieurs assistants du président.

Une semaine avant l’élection, Marc Short, le chef de cabinet du vice-président, Mike Pence, a été testé positif en même temps que son conseiller politique Marty Obst et son assistant personnel, qui ont voyagé avec lui et l’ont accompagné pendant une grande partie de la journée, en plus de deux autres personnes de votre équipe.

En octobre, deux sources de contagion du virus ont été identifiées: la cérémonie de présentation le samedi 26 septembre de la candidate à la juge de la Cour suprême Amy Coney Barret à la Maison Blanche, à laquelle assistaient au moins sept personnes aux cas désormais confirmés, et la les préparatifs du premier débat présidentiel mardi dernier à Cleveland (Ohio).