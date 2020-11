Le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, est sorti lundi pour défendre le président Donald Trump en indiquant qu’il avait le droit de demander un recomptage des votes «en vertu de la loi», et a noté que la Constitution ne le ne donne aucun rôle dans ce processus «aux riches sociétés médiatiques».

MiamiMundo / telemundo51

“Le président est à 100% dans son droit d’enquêter sur les allégations d’actes répréhensibles et de peser ses actions en justice”, a déclaré McConnell lors d’un discours au Sénat, dans lequel il s’est abstenu de reconnaître les projections médiatiques qui donnent la victoire au leader démocrate. Joe Biden aux élections du 3 novembre.

McConnel a souligné qu’ils disposent des «outils et institutions» pour «répondre à toute préoccupation».

Le puissant sénateur républicain, qui a conduit la confirmation de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême juste avant les élections, a souligné que lors des élections de 2000, ce sont les démocrates qui ont demandé un recomptage des votes dans l’état de Floride.

Cette année-là, le républicain George Bush l’a finalement emporté sur l’ancien vice-président Al Gore.

“La Constitution ne donne aucun rôle dans ce processus aux riches entreprises médiatiques”, a déclaré McConnell.

En outre, il a fait valoir que ces projections ou les commentaires des médias “ont le pouvoir de veto sur les droits légaux de tout citoyen, y compris le président des États-Unis”.

Trump a poursuivi ce lundi sans reconnaître sa défaite électorale, s’accrochant à ses allégations non fondées de fraude et de division des républicains et de son entourage entre ceux qui lui demandent de céder aux preuves et ceux qui l’encouragent à poursuivre ses affirmations.

Depuis qu’il a été confirmé ce samedi que Biden a atteint suffisamment de votes du Collège électoral pour être élu président en janvier, une nouvelle qui l’a surpris en jouant au golf, Trump a été cloîtré, étudiant ses plans pour inverser le résultat des élections et sans agenda public.

Biden a déjà prononcé son discours d’acceptation et, dans sa première étape en tant que président élu, a annoncé la formation d’un groupe de travail pour faire face à la pandémie de COVID-19 lorsque le pays, le plus touché au monde par le coronavirus, vient de dépasser le 10 millions d’infections.