Déclaration du président de l’épiscopat sur l’avortement

Les évêques qui composent la Conférence épiscopale argentine (CEA) ont renouvelé dans les dernières heures leurs questions sur le projet de légalisation de l’avortement qui sera débattu demain à la Chambre des députés.

Le chef de l’épiscopat, l’évêque de San Isidro, Monseigneur Oscar Ojea, a publié ce matin une vidéo avec un message adressé aux députés et aux sénateurs. “Le nous demandons aux législateurs, avant de voter une seconde, de réfléchir à ce que signifie le respect de la vie; et tant de personnes qui seront privées de lumière et qui pourront enrichir notre monde et nous remplir d’espoir. Utilisons ce silence, demandant vraiment au Seigneur la lumière pour tous ceux qui ont des responsabilités en ce moment.“, il a souligné.

Dans ce contexte, il a évoqué la «culture du rejet» à laquelle le pape François se réfère régulièrement, qui «s’applique à tous les niveaux: aux plus pauvres; aux migrants; aux personnes âgées; aux handicapés, et que dire de l’enfant à naître dans son état de vulnérabilité totale ».

Le projet sera discuté demain sur place

Le message complet:

«Le Pape François nous a parlé à plusieurs reprises de la culture des déchets. Dans la dernière encyclique qu’il nous a donnée, il nous dit que notre traitement est utilitaire, que nous manquons de gratuité et que la culture du rejet est appliquée à tous les niveaux: aux plus pauvres; aux migrants; aux personnes âgées; les handicapés, et que dire de l’enfant à naître dans son état de vulnérabilité totale».

«Une société se définit par le regard qu’elle porte sur les plus vulnérables, les plus pauvres et les plus sans défense; c’est ce qui caractérise et scelle la dignité d’un peuple et d’une culture ».

«Saint Paul VI disait que lorsqu’il y a de gros problèmes et conflits dans une grossesse non désirée, il ne s’agit pas de récolter la source de la vie, mais d’élargir la place à la table de celles qui sont appelées à la vie, afin que chacun puisse s’adapter . C’est aussi un appel à la générosité de l’âme des peuples, pour recevoir tous ceux qui sont appelés et non certains, en excluant les autres, car c’est rejeter ».

“Avant de voter, nous demandons aux législateurs une seconde de réfléchir à ce que signifie le respect de la vie.; et tant de gens qui vont être privés de lumière et qui peuvent enrichir notre monde et nous remplir d’espoir ».

«Utilisons ce silence, demandant vraiment au Seigneur la lumière pour tous ceux qui ont des responsabilités en ce moment. Dieu te bénisse”.

Monseigneur Oscar Ojea (Photo: Adrián Escandar)

Pendant ce temps, hier, les critiques des évêques ont été exprimées dans le cadre des célébrations qui ont eu lieu à l’occasion de la solennité de l’Immaculée Conception, au cours de laquelle l’Église avait invité à tenir une journée de prière dans les temples de tout le pays. pour lui “Soin de la vie à naître”.

De son côté, le deuxième vice-président du CEA et archevêque de Mendoza, Marcelo Colombo, a exprimé de son diocèse: «Contrairement à la lutte pour la vie qui nous a tous unis tout au long de cette année difficile, nous insistons sur un projet de loi qui nie le droit à la vie des plus démunis qui vivent dans l’utérus ».

Pendant ce temps, de la messe célébrée devant la basilique de Luján, l’archevêque de Mercedes-Luján, Monseigneur Jorge Eduardo Scheining, Tenue: “Si vous pensez qu’un enfant dans le ventre de sa mère est un tas de cellules, la racine est l’égoïsme. La racine du mal dans notre monde est que nous avons un trop grand moi qui met des limites à toutes choses».

La place du Congrès sera à nouveau divisée en deux

À son tour, l’évêque du diocèse de San Francisco, Monseigneur Sergio Buenanueva, a estimé que «la grande majorité des Argentins ne veulent pas de cette loi. Les pauvres ne veulent pas de l’avortement »et a ajouté:« Écoutez bien, mesdames et messieurs, députés et sénateurs: n’approfondissons pas le dangereux divorce entre la politique et la vie réelle des gens.

Aussi l’évêque de La Rioja, monseigneur Dante Braida, a ajouté aux questions, exprimant: “Cela nous semble une énorme soumission à notre peuple, en tant qu’êtres humains, nous ne pensons pas que ce soit la solution pour une femme enceinte. La vie humaine est précieuse et digne à toutes ses étapes».

PHOTOS: Adrián Escandar

«La vie et la mort sont malheureusement débattues dans notre pays, discutant d’une loi qui briserait une tradition dans laquelle il n’y a jamais eu de loi autorisant le meurtre. Nous allons confier tout le pays à notre Mère », a ajouté Monseigneur Gabriel Barba, Évêque de San Luis, lors de la célébration de la fête dans son diocèse.

Enfin, l’évêque de San Martín, monseigneur Martin FassiIl a déclaré: «Ne privons pas l’enfant à naître de la possibilité de vivre et de vivre dignement. Qu’en Argentine, la dignité n’est volée à aucun être humain, quelles que soient les circonstances du début à sa fin naturelle».

