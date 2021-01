(Bloomberg) – Brian Brooks envisage de démissionner de ses fonctions de chef par intérim du Bureau du contrôleur de la monnaie jeudi alors qu’il s’emploie à mettre fin à une règle bancaire controversée qui a agité Wall Street et les législateurs démocrates.

Brooks, qui a été nommé pour un mandat complet par le président Donald Trump, quitte après huit mois en tant que contrôleur intérimaire, a annoncé mercredi l’OCC. Il a été élevé au poste le plus élevé après que Joseph Otting a quitté l’agence en mai.

Au début de son mandat à l’OCC, Brooks s’est joint à d’autres chefs d’agence pour formuler une réponse réglementaire afin de limiter les dommages économiques causés par la pandémie de coronavirus. L’ancien dirigeant de Coinbase Inc. a attiré plus d’attention pour orienter les entreprises de technologie financière vers les chartes, ouvrir les banques à l’utilisation de la monnaie numérique et – plus récemment – une proposition visant à empêcher les prêteurs de discriminer les entreprises jugées indésirables. Il a dit qu’il finirait cette règle avant de quitter.

Wall Street a critiqué l’OCC pour la période de commentaires inhabituellement courte prévue pour la règle de «l’accès équitable» et pour ce que les lobbyistes des banques prétendent être une base juridique douteuse. Certains législateurs démocrates ont fait valoir que cela obligerait les prêteurs à faire des affaires avec des industries qu’ils jugeraient autrement trop risquées.

Comme son prédécesseur Joseph Otting, Brooks a partagé une histoire avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, tous ayant occupé des postes de haut niveau chez OneWest Bank Group. Brooks avait également une expérience antérieure à Washington, ayant occupé un poste de direction chez Fannie Mae.

Blake Paulson, responsable de longue date de l’OCC, un contrôleur adjoint principal qui est l’actuel chef de l’exploitation, est en ligne pour occuper le poste de chef par intérim de l’agence jusqu’à ce que le président élu Joe Biden nomme un candidat pour devenir contrôleur permanent.

Brooks a déclaré dans le communiqué de mercredi qu’il était fier d’avoir dirigé l’agence dans des «temps extraordinaires» et que Paulson serait une «main stable et capable».