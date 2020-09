Sergei Bobylev / .

MOSCOU – Des larmes de joie ont coulé sur le visage de Lyubov Sobol lorsque la nouvelle est arrivée qu’Alexei Navalny s’était réveillé après plus de deux semaines dans le coma. L’avocate blonde de 32 ans, qui cultive un look ringard avec ses lunettes à monture foncée, a passé une décennie à lutter contre la corruption de l’État russe aux côtés de Navalny. Son rétablissement partiel ne rend pas son travail moins dangereux.

Dans une interview exclusive pour The Daily Beast, Sobol a révélé qui elle soupçonnait d’avoir empoisonné Navalny et pourquoi. Avec Navalny dans un hôpital de Berlin, Sobol est le chef de facto de l’opposition russe. Malgré les arrestations, le chantage et les attaques violentes, elle n’a pas quitté la Russie, dit-elle, car ce combat est sa vie.

Navalny a embauché Sobol alors qu’elle était adolescente à la faculté de droit, en tant que première employée de son groupe à but non lucratif, la Fondation anti-corruption. Ensemble, ils ont produit des dizaines de reportages vidéo d’enquête sur des cas de corruption très médiatisés et scandaleux commis par les plus proches alliés du président Vladimir Poutine. Ces informations ont touché son cercle restreint: les pivots du pétrole Igor Sechin et Gennady Timchenko, et le magnat de la restauration lié au Kremlin, Yevgeny Prigozhin, connu sous le nom de «chef de Poutine». Plus de 36 millions de personnes ont regardé l’enquête de Navalny sur l’ancien président et Premier ministre, Dmitri Medvedev, alléguant qu’il détenait des biens immobiliers secrets évalués à 85 millions de dollars en 2017. «Nous avons montré à des millions de Russes à quel point notre Premier ministre était corrompu et Poutine a remplacé Medvedev. , nous avons démontré la corruption de l’ex-procureur général Yuriy Chaika et Poutine l’a renvoyé; Poutine a beaucoup essayé de changer, sauf pour lui-même », a déclaré Sobol.

Navalny avait beaucoup d’ennemis au Kremlin – mais qui voulait sa mort?

L’opposition de Poutine a subi d’innombrables attaques violentes. Des militants ont été emprisonnés, torturés et assassinés; mais aujourd’hui, les attaques d’un homme contre le groupe se démarquent, a déclaré Sobol.

«L’empoisonnement de Navalny ne ressemble pas à une attaque tchétchène; il a l’écriture des services secrets », a-t-elle déclaré. «Yevgeny Prigozhin, qui est extrêmement dangereux, a la licence du Kremlin pour les persécutions, pour les meurtres à la fois en Russie et dans d’autres pays, notamment en Afrique et en Syrie.»

L’histoire continue

Sobol n’a aucune preuve tangible pour lier Prigozhin à l’attaque de Navalny.

«Interpol a eu tort d’abandonner l’avis d’extradition de Prigozhin. Les dirigeants du monde doivent se rendre compte que les mains de Prigozhin sont désormais absolument libres d’intervenir dans l’élection présidentielle américaine de novembre. Il a des millions de dollars corrompus à dépenser pour l’ingérence.

Sobol dit que Prigozhin a une fois attaqué sa famille: quelqu’un a poignardé son mari, un sociologue, Sergei Mokhov, avec une seringue. L’attaquant a injecté un cocktail de produits chimiques qui lui a fait perdre connaissance. «Les empoisonnements sont à la mode de Prigozhin, il a attendu deux mois après notre enquête très populaire sur ses projets financiers – plus de quatre millions de personnes l’ont regardée. Ensuite, il a mené une attaque contre mon mari », a déclaré Sobol.

On sait que Prigozhin ne fait l’objet d’aucune enquête pour aucun crime en Russie et sa société a poursuivi le groupe de Navalny pour diffamation liée à d’autres accusations.

«Sans la prise en charge rapide de l’ambulance et l’hôpital au coin de la rue de notre maison, mon mari serait mort», a déclaré Sobol.

Les manifestations sont pratiquement interdites en Russie. Les gens qui se rassemblent dans la rue sont punis de lourdes amendes et de temps derrière les barreaux. Poutine évoque régulièrement le financement par l’Occident de l’opposition russe: «Les pays qui mènent une politique indépendante ou qui font simplement obstacle aux intérêts de quelqu’un sont déstabilisés», a-t-il déclaré en 2014.

Certaines voix dans les cercles libéraux russes disent qu’il est temps qu’une femme dirigeante affronte Poutine.

Yulia Navalny, dont la notoriété s’est accrue depuis qu’elle a pris le contrôle de la situation lorsque son mari a été empoisonné, est une candidate potentielle. Sobol en est un autre.

«Les droits des femmes et l’égalité des sexes deviennent des questions importantes à l’ordre du jour de la Russie. Les gens ressentent beaucoup de sympathie et de soutien pour l’épouse de Navalny, Yulia, qui a réussi à gagner la bataille avec les autorités, à faire preuve d’un courage incroyable et à déplacer son mari en Allemagne », a déclaré Alisa Ganiyeva, membre influente des cercles littéraires de Moscou, au Daily Beast. «Et Lyubov Sobol est un exemple frappant de la transformation significative d’une femme d’avocat, d’assistante, en personnalité politique indépendante et influenceuse.»

La famille de Navalny est maintenant avec lui en Allemagne, où les médecins pensent que l’ennemi juré de Poutine a été empoisonné avec l’agent neurotoxique de qualité militaire Novichok.

Alors qu’il se rétablit à l’hôpital, les batailles politiques autour de l’empoisonnement de Navalny se poursuivent. La commission des affaires étrangères de la Chambre des États-Unis appelle le président Trump à enquêter sur l’empoisonnement de Navalny. La chancelière allemande Angela Merkel demande aux autorités russes «d’enquêter sur ce crime dans les moindres détails et de le faire en toute transparence».

Avant l’empoisonnement, le président français Emmanuel Macron prévoyait de rétablir les relations avec le Kremlin et de se rendre à Moscou. Ces plans seraient maintenant menacés.

Moscou nie qu’il y ait eu empoisonnement et le ministère des Affaires étrangères s’est plaint des «allégations et ultimatums infondés de l’Allemagne».

À l’avenir, pense Sobol, la Russie devrait renoncer à avoir un seul dirigeant tout-puissant. «Il est important de comprendre que les Russes et les Biélorusses sont fatigués des dirigeants autoritaires. Les gens organisent des manifestations et des mouvements au niveau horizontal », a-t-elle dit. «Ce n’est que cet été que nous avons assisté à des rassemblements géants en Extrême-Orient russe, à Khabarovsk et en Bachkirie – les militants ont réalisé que leurs dirigeants étaient arrêtés ou attaqués, alors les communautés s’organisent, communiquent sur les réseaux sociaux et planifient des stratégies et des rassemblements.

La police fait souvent des descentes au groupe anti-corruption de Navalny et confisque du matériel de bureau et de cinéma. Sobol dit qu’elle dépense tout son argent disponible en amendes pour l’organisation de rassemblements. Elle et ses collègues sont arrêtés tous les quelques mois, et maintenant ils ont vu leur patron attaqué avec une arme chimique.

Et pourtant, Sobol s’est quand même avancé pour occuper le poste de Navalny en tant que visage de l’opposition. «Nous, l’équipe de Navalny, sommes comme l’eau: ils nous écrasent à Moscou, nous ouvrons des sièges dans toute la Russie. Ils arrêtent certains d’entre nous, d’autres comblent immédiatement les lacunes », a déclaré Sobol.

«Je ne m’échapperai jamais à l’étranger – les gens me reconnaissent dans la rue. Je suis en charge des chaînes YouTube regardées par plus de six millions de personnes. Et j’ai l’intention de me présenter au Parlement l’année prochaine.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. S’inscrire maintenant!

Daily Beast Membership: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.