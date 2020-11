Le chef de l’opposition et ancien Premier ministre soudanais Sadiq al Mahdi est décédé ce jeudi à l’âge de 84 ans aux Émirats arabes unis (EAU) du COVID-19 après avoir été infecté le mois dernier au Soudan, ont-ils annoncé fu famille et le parti islamique Al Umma. . / Manuel P rez / Archives

Khartoum, 26 novembre . .- Le chef de l’opposition et ancien Premier ministre soudanais Sadiq al Mahdi est décédé ce jeudi à l’âge de 84 ans aux Émirats arabes unis (EAU) des suites du COVID-19 après avoir été infecté le mois dernier au Soudan, a annoncé sa famille et le parti islamique Al Umma.

L’état de santé d’Al Mahdi s’est beaucoup aggravé au cours des dernières heures en raison d’une pneumonie due aux complications du COVID-19 après avoir été hospitalisé pendant trois semaines à Abu Dhabi, où il a été transféré le 3 novembre, a déclaré le parti Al Umma, dont était un leader, dans une déclaration.

Né en décembre 1935 dans la ville d’Omdurman, voisine de la capitale Khartoum, Al Mahdi a obtenu une maîtrise en économie de l’Université d’Oxford en 1957.

Après la mort de son père Siddiq al Mahdi, en 1961, il est devenu le chef du parti Al Umma jusqu’à sa mort et sans qu’un successeur ne soit désigné pour le moment.

Le corps sans vie d’Al Mahdi sera enterré demain dans sa ville natale, a annoncé le parti.

Al Mahdi a été le dernier Premier ministre démocratiquement élu au Soudan, en 1986, avant le coup d’État d’Omar al Bashir en 1989, qui l’a porté au pouvoir pendant trois décennies.

En 1966, il a également été élu Premier ministre, mais a été destitué lors d’un autre coup d’État militaire par le président Yaafar al Numeiri.

Habituellement vêtu du turban et de la tunique blancs traditionnels soudanais et avec sa barbe clairsemée teinte au henné rouge, Al Mahdi a été l’une des principales figures de l’opposition dans le pays et tout au long de sa vie, il a passé plus de 7 ans dans différentes prisons. , où il a écrit plusieurs livres, et a également été contraint à l’exil.

Le dernier d’entre eux était en février 2018 lorsqu’il s’est installé au Caire jusqu’à ce qu’il lui soit interdit d’entrer en Égypte en juillet de cette année-là, il a donc déménagé sa résidence à Londres.

Il est retourné au Soudan en décembre de la même année après que les autorités soudanaises l’ont assuré qu’elles ne l’arrêteraient pas et dans le cadre du début de manifestations populaires dans tout le pays qui ont renversé le dictateur Omar al Bashir des mois plus tard.

Dans un entretien avec Efe à sa résidence d’Omdurman après son retour d’exil, Al Mahdi a déclaré qu’il se sentait “épanoui” et que ce qui s’était passé dans le pays avait ouvert “de nombreux défis à relever”.

“Nous voulons un Soudan pacifique et démocratique. Pour résoudre le problème de la diversité dans le pays et parvenir à un développement économique et équitable”, a-t-il déclaré.