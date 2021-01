BRUXELLES (AP) – Le chef de l’OTAN a déclaré jeudi que tous les responsables de l’attaque meurtrière contre le Capitole à Washington doivent être tenus pour responsables et qu’il est convaincu que les institutions américaines seront à la hauteur.

“La démocratie doit toujours prévaloir sur la violence, et je suis convaincu que les institutions démocratiques américaines répondront à ce défi”, a déclaré le secrétaire général Jens Stoltenberg aux journalistes à Bruxelles.

L’assaut du Capitole, lorsque les législateurs ont certifié la victoire électorale du président élu Joe Biden, a fait cinq morts. Accusant le président Donald Trump d’inciter la foule qui a pris d’assaut le bâtiment, plusieurs législateurs ont déclaré que le président représentait un “danger clair et imminent”.

Stoltenberg, un ancien Premier ministre norvégien, a déclaré que ce qui s’est passé à Washington la semaine dernière est “absolument inacceptable”. C’était “scandaleux, et le résultat des élections doit être respecté et nous devons nous assurer que nos valeurs démocratiques sont pleinement respectées”.

Les États-Unis sont de loin le membre le plus important et le plus influent de l’OTAN, mais Trump a provoqué la surprise et la consternation chez de nombreux alliés en les réprimandant pour leurs dépenses de défense ou en prenant des mesures unilatérales telles que le retrait des forces américaines d’Afghanistan et du nord de la Syrie. .

Stoltenberg n’a pas nommé Trump, préférant parler de la nouvelle administration.

“Je me réjouis d’une transition pacifique et j’ai hâte de travailler avec Joe Biden”, a déclaré Stoltenberg. Il a ajouté que le président élu “a un engagement fort en faveur de notre coopération transatlantique, avec l’OTAN, et je sais qu’il soutient fermement l’idée d’un renforcement de la coopération entre l’Amérique du Nord et l’Europe”.