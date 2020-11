Photographie prise le 12 août dans laquelle le président du Brésil, Jair Bolsonaro (i), ainsi que le président de la Chambre basse du Brésil, Rodrigo Maia (r), ont été enregistrés au palais de l’Alvorada à Brasilia (Brésil) . . / André Borges / Archives

Sao Paulo, 7 novembre . .- Le président de la Chambre des députés brésilienne, Rodrigo Maia, a félicité samedi le président élu des États-Unis, Joe Biden, tandis que le président Jair Bolsonaro, qui a publiquement soutenu la réélection de Donald Trump, était silencieux.

«La victoire de Joe Biden rétablit les valeurs d’une démocratie véritablement libérale, qui valorise les droits de l’homme, de l’individu et des minorités. Je félicite le président élu et, au nom de la Chambre des représentants, renforce les liens d’amitié et de coopération. entre les deux nations », a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Les déclarations de Maia interviennent à un moment où le gouvernement brésilien et le président Bolsonaro n’ont pas encore fait de déclaration concernant le résultat des élections présidentielles américaines.

Bolsonaro, qui a ouvertement déclaré son admiration pour Tump, qu’il considère comme une sorte de modèle politique, a joué ce samedi soir dans un direct sur Facebook dans lequel il a abordé des questions locales, mais n’a fait aucune mention du processus électoral qui s’est conclu dans le défaite de son allié.

Bien qu’il ait exprimé sa préférence pour Trump, Bolsonaro a souligné cette semaine que l’actuel président américain “n’est pas la personne la plus importante du monde” et a précisé que “le Brésil continuera d’être le Brésil” et maintiendra sa tradition de “non-ingérence” dans les processus. interne d’autres pays.

Malgré cela, il a insisté sur sa critique de Biden, qui a remis en cause la politique agressive de Bolsonaro pour l’environnement et en particulier pour la région amazonienne, qui, depuis que le dirigeant d’extrême droite brésilien est au pouvoir, a souffert. les pires incendies et la déforestation record depuis des décennies.

Qui a également pris la parole aujourd’hui au Brésil était le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, l’adversaire le plus fort de Bolsonaro dans le domaine conservateur, et qui a envoyé une lettre à Biden pour exprimer sa volonté de “renforcer les liens entre nos sociétés”.

“Heureux de la victoire du candidat élu à la présidentielle des Etats-Unis Joe Biden. Il est un défenseur de la démocratie et des relations multilatérales. Tant mieux pour les Etats-Unis, tant mieux pour le Brésil”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Les trois derniers anciens présidents du Brésil, Michel Temer, Dilma Rousseff et Luiz Inácio Lula da Silva, ont également pris la parole, qui ont souligné que le monde “respire le soulagement” avec la victoire de Biden, le candidat à la présidentielle qui a remporté le plus de voix dans l’histoire des États-Unis. .UU.

“Le monde respire le soulagement avec la victoire de Biden. En ce moment très important où le peuple américain a manifesté contre le Trumpisme et tout ce qu’il représente, du rejet des valeurs humaines, de la haine, de l’abandon de la vie et des attaques contre notre bien-aimé Amérique latine », a affirmé Lula (2003-2010).