José Mayans a ratifié son rejet du projet de loi sur la légalisation de l’avortement.

José Mayans, le chef du parti au pouvoir au Sénat, a ouvert la première fissure devant tous après confirmation de l’expédition du projet avortement légal sûr et gratuit que le président Alberto Fernández effectuera une tournée en novembre. Le sénateur de Formose a été franc dans son rejet de l’initiative. “C’est absolument inapproprié »,« Notre constitution est pro-vie»Étaient certaines de ses premières définitions.

Le législateur de Formose est une sorte de primus inter pares au sein de la coalition au pouvoir au Sénat. Il est le principal porte-parole du Frente de Todos et l’un des articulateurs dans les négociations qui intéressent le pouvoir exécutif à la chambre haute. Contrairement à ce que l’on peut attendre d’un porte-parole du parti au pouvoir, les Mayas se présenteront cette fois comme un adversaire de plus devant le président Alberto Fernández, dans sa tentative d’obtenir la sanction de l’interruption volontaire de grossesse.

«Il est absolument inapproprié pour moi de le traiter en ce moment», A prévenu le chef du bloc Frente de Todos, dans son premier discours public sur le projet de loi sur l’avortement.

“Ma position est que la Constitution doit être respectée, qui est Provida. Nous avons des traités internationaux qui parlent des droits de l’enfant, comme le Pacte de San José au Costa Rica et le Code civil argentin. Ils sont tous pro-vie: l’État ne peut autoriser la mort de personne», A-t-il prévenu, sans douter de son avis au Sénat.

S’il avait déjà voté contre la légalisation de l’avortement en 2018, les Mayas ont également interrogé Alberto Fernández pour avoir rouvert le débat dans une pandémie et ont attaqué l’un des arguments avancés par le secrétaire juridique et technique, Vilma Ibarra, quand il a déclaré que l’un des axes du projet sera la santé publique.

«Je n’ai aucun problème à le dire: pour moi, il est absolument inapproprié de le traiter en ce moment car c’est la 74e cause de décès, nous avons d’autres problèmes: des hôpitaux pleins, des personnes atteintes de cancer, de problèmes cardiovasculaires, de diabétiques et d’hypertension. L’État a d’autres priorités“, S’est-il déchaîné dans une interview accordée à la chaîne IP, dans l’émission” Another Fabulous Day “.

Mayans est l’un des dirigeants fidèles au gouverneur de Formose, Gildo Insfran. Il est arrivé à cet endroit avec l’accord des gouverneurs du péronisme et, surtout, en raison du lien étroit que le vice-président entretient Cristina Kirchner avec le président de Formosa.

En 2018, le vote pour sanctionner l’avortement a été rejeté au Sénat. Le gouvernement devra combattre chaque vote individuellement.

Bien qu’elle ait voté en faveur de la légalisation lors du dernier processus législatif, pour Cristina Kirchner, l’antagonisme entre «vert» et «bleu» n’a jamais été d’actualité dans l’alliance Frente de Todos. Avec un vote serré au Sénat et sans les Mayas pour articuler leurs volontés, le succès de la loi pourrait dépendre des efforts que déploie le vice-président, comme il l’a appris. Infobae à partir de sources de Balcarce 50.

Le débat sur la légalisation de l’avortement divise les eaux dans la société et dans la direction politique. Le gouvernement trouvera des alliés et des détracteurs tant dans le Front de Todos que dans Ensemble pour le changement. La discussion est attendue rude, et c’est pourquoi le président de la Chambre des députés, Sergio Massa, comme Vilma Ibarra Ils ont demandé aux deux secteurs de “maintenir le respect” des avis dans le cadre du débat législatif.

Entre-temps, le chef du parti au pouvoir a demandé que les règlements ne soient pas traités en sessions extraordinaires et qu’aucun traitement exprès ne soit accordé “lorsque la vie d’autrui est concernée”. “Nous voulons savoir qui est en charge, car ce qui est arrivé l’autre fois était un désastre par rapport à l’objection de conscience et aux délais de gestion“, un point.

Avec son rejet proclamé, José Mayans est déjà en train de rejeter le projet de loi. Hier après-midi, il a gardé un zoom avec un groupe de sénateurs “célestes”, parmi lesquels le sénateur de l’opposition de Tucumán, Silvia Elías de Pérez. Ce secteur ne sera pas ouvert aux négociations de dernière minute ou aux échecs. “S’ils veulent changer la loi, ils doivent changer la Constitution et les constitutions provinciales”, a averti le Formosane.

