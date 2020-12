Le directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a averti mercredi que la pandémie COVID-19, responsable d’un mécontentement sans précédent à travers le pays, posera la crise sanitaire la plus grave qui ait jamais existé. Aux États-Unis dans les mois à venir, avant que les vaccins ne soient largement disponibles.

MiamiMundo / .

Le Dr Robert Redfield a exhorté les Américains à redoubler de diligence dans le port de masques, la distanciation sociale et l’hygiène des mains pour ralentir la propagation d’un virus qui fait actuellement 2000 morts par jour.

Redfield a déclaré que la dernière vague d’infections s’était déjà avérée bien plus dévastatrice que les vagues précédentes en raison de sa vaste portée géographique et de sa trajectoire plus abrupte de hausse des taux d’infection, d’hospitalisation et de mortalité.

En plus de la perte totale de vies humaines, le pays fait face à la perspective d’un système de santé au bord de l’effondrement, a ajouté Redfield.

“La réalité est que décembre, janvier et février vont être des moments difficiles”, a déclaré Redfield lors d’une présentation en direct parrainée par la United States Chamber of Commerce Foundation. “Je pense que ce sera la période la plus difficile de l’histoire de la santé publique dans ce pays.”

Plus de 270 000 Américains sont morts depuis le début de la pandémie. L’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington, l’un des leaders dans son domaine, a projeté que le nombre de morts pourrait atteindre près de 450000 d’ici le 1er mars s’il n’y a pas plus d’efforts pour maintenir la distance sociale et dans l’utilisation des masques.

«Nous prévoyons potentiellement 150 000 à 200 000 personnes supplémentaires (mortes) avant d’arriver à février», a déclaré Redfield.

Ce terrible avertissement du directeur du CDC est venu mercredi alors que les experts américains de la santé se félicitaient de l’approbation d’urgence du Royaume-Uni du vaccin COVID-19 de Pfizer Inc, un signe que Pfizer Inc Les régulateurs américains pourraient bientôt emboîter le pas.

VACCINÉSa DANS L’HORIZON

«Cela devrait être très rassurant. Une autorité de régulation indépendante dans un autre pays a constaté que ce vaccin était sûr et efficace à utiliser », a déclaré mercredi le secrétaire américain à la Santé, Alex Azar, à Fox Business Network.

Les hospitalisations au COVID-19 aux États-Unis ont atteint un record pour la quatrième journée consécutive mardi dernier, approchant les 100000, selon un décompte de ..

Bien que la Chine et la Russie aient également avancé dans leurs stratégies d’inoculation pour leurs propres vaccins, les normes médicales britanniques s’alignent plus étroitement sur celles des États-Unis.

“Il est d’une grande importance d’être le premier pays occidental à approuver le lancement du vaccin et à commencer à le livrer au public”, a déclaré Kirsten Hokeness, experte en immunologie et virologie et professeur de science et technologie à l’Université Bryant à Smithfield, Rhode. Île.

Cependant, alors que certains hauts responsables de la santé américains ont présenté un calendrier qui supposait que l’autorisation de la FDA arriverait dans les jours suivant la réunion du 10 décembre, d’autres ont déclaré que cela pourrait prendre des semaines.

«Nous voulons sûrement qu’un vaccin soit disponible dès qu’il est jugé sûr. Nous voulons nous assurer que nous pouvons fournir des informations précises au public », a déclaré le Dr Lisa Costello, professeur de pédiatrie à la West Virginia University School of Medicine, qui aide à conseiller le gouvernement de l’État de Virginie-Occidentale sur la distribution du vaccin.

Les sociétés pharmaceutiques Pfizer, Moderna et AstraZeneca Plc ont déjà commencé à fabriquer leurs vaccins et affirment que la distribution pourrait commencer presque immédiatement après l’approbation. Cependant, AstraZeneca peut devoir mener un essai supplémentaire pour obtenir l’approbation des États-Unis après qu’une erreur de dose a produit de meilleurs résultats dans les données récemment publiées que son schéma posologique prévu.

Au-delà des obstacles réglementaires, les vaccins font face à l’opposition d’un nombre important d’Américains qui rejettent la science médicale et craignent que les vaccins soient nocifs.

Informations fournies par Daniel Trotta, Nathan Layne, Doina Chiacu, Maria Caspani, Caroline Humer, Lisa Shumaker, Peter Szekely, Susan Heavey, Mrinalika Roy et Trisha Roy; écrit par Maria Caspani et Steve Gorman; édité par Rosalba O’Brien, Aurora Ellis et Bill Tarrant; traduit par Andrea Ariet à Gdansk