CARACAS (AP) – Jorge Rodríguez, chef de l’Assemblée nationale du Venezuela et proche allié du président vénézuélien Nicolás Maduro, a déclaré vendredi qu’il espérait que le gouvernement du président élu Joe Biden renverserait la politique “cruelle” des sanctions en États-Unis et créer des espaces pour des efforts diplomatiques qui pourraient conduire à la réouverture de l’ambassade américaine et à la libération de plusieurs Américains emprisonnés.

Rodríguez a fait ses commentaires lors de sa première interview depuis qu’il a pris la tête de l’Assemblée nationale malgré les protestations des États-Unis, de l’Union européenne et des opposants locaux.

Offrant une branche d’olivier au prochain président américain, Rodríguez a déclaré que le parti au pouvoir du Venezuela était impatient de prendre un nouveau départ après quatre ans d’attaques incessantes de l’administration Trump, qui, selon lui, n’ont pas seulement exacerbé les souffrances du Vénézuéliens et n’a pas réussi à convaincre Maduro de quitter la présidence, mais a également puni les investisseurs américains qui ont toujours été importants dans la nation sud-américaine.

“Tous les points et toutes les questions sont sur la table”, a-t-il déclaré, y compris l’avenir des six dirigeants pétroliers vénézuélo-américains arrêtés pour corruption et de deux anciens bérets verts arrêtés pour une tentative ratée de renverser Maduro.

On ne sait pas si l’administration Biden acceptera la tentative de rapprochement ou poursuivra la politique autoritaire dont elle hérite, qui appelle à un changement de régime. Tout dépend du traitement que vous décidez de donner à Juan Guaidó, président de l’Assemblée nationale sortante, que l’administration Trump considère comme le président légitime du Venezuela.

Les tentatives passées pour établir un dialogue entre le gouvernement et l’opposition n’ont pas réussi à débloquer l’impasse politique dans le pays, et Maduro a réaffirmé son emprise sur le pouvoir. Pendant ce temps, la fin d’une crise économique qui a contraint des millions de personnes à émigrer, et qui a fait souffrir ceux qui vivent encore au Venezuela d’une pénurie de produits de base, y compris l’essence, n’est pas à l’horizon, malgré le fait que le le pays possède les plus grandes réserves de pétrole du monde.

Rodríguez a refusé d’approuver les appels de ses partisans pour qu’il emprisonne Guaidó, affirmant à la place qu’il était prêt à parler avec l’ancien président législatif.

“La nouvelle Assemblée nationale est un appel à un processus de dialogue aussi large que possible”, a déclaré Rodríguez du siège de la législature de style néoclassique situé au cœur de Caracas.

Mais il a averti que les pourparlers ne réussiront que si Guaidó et ses alliés s’excusent d’avoir conspiré pour renverser Maduro et d’avoir soutenu le gel des actifs pétroliers du Venezuela à l’étranger, ce qui, selon lui, a blessé les Vénézuéliens au milieu de la pandémie. .

“Si vous recourez à l’amnésie pour lancer un processus de réconciliation, vous courez le risque que cela n’arrive pas”, a déclaré Rodríguez, psychologue de formation. “Vous courez le risque que des situations graves se reproduisent.”

Rodríguez, 55 ans, faisait partie des candidats fidèles à Maduro qui ont remporté plus de 90% des sièges le 6 décembre, lors d’une élection boycottée par Guaidó et les principaux partis d’opposition. Les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs voisins latino-américains ont rejeté les élections comme étant antidémocratiques après que plusieurs partis se soient vu interdire de se présenter aux candidats. Le taux de participation n’était que de 31%, le plus bas depuis des années.

Pourtant, Rodríguez a rejeté les critiques selon lesquelles il présiderait une législature soumise, la dernière branche du gouvernement vénézuélien qui échappait au contrôle du parti au pouvoir jusqu’aux récentes élections.

En tant que président de l’Assemblée nationale, Rodríguez est deuxième pour une éventuelle succession présidentielle, derrière sa sœur cadette, le vice-président Delcy Rodríguez. Tous deux font partie des plus fervents partisans civils de Maduro, et leurs références de gauche sont affinées dès leur plus jeune âge, car son père, un militant de la Ligue socialiste, est mort en 1976 en garde à vue après avoir été torturé.

Au début de son mandat, Rodríguez a approuvé une commission spéciale pour punir les responsables de ce que le gouvernement considère comme des crimes contre le Venezuela, ce que les critiques disent être une ruse pour s’attaquer aux opposants. Il a déclaré que ces crimes comprennent des manœuvres visant à bloquer l’accès du gouvernement Maduro à 2 milliards de dollars d’or déposé dans une banque londonienne et le contrôle des raffineries Citgo aux États-Unis, le plus grand actif du pays à l’étranger.

Mais il a également appelé au dialogue, possibilité douteuse compte tenu de l’échec des précédentes tentatives de négociation promues par la Norvège et le Vatican et auxquelles Rodríguez a participé au nom du gouvernement Maduro.

La loyauté de Rodríguez envers la révolution bolivarienne lui a coûté. En 2018, l’administration Trump l’a sanctionné pour le considérer comme un ami proche de Maduro.

Rodríguez était auparavant vice-président de feu le président Hugo Chávez, parmi une longue liste d’emplois, qui comprend le maire de Caracas, chef du Conseil électoral national et ministre des Communications dans le gouvernement Maduro.

Alors que le chef officieux de Maduro harangue, avec un don pour parler en public admiré par ses amis et ses ennemis, il est fréquemment présent – bien que hors caméra – dans les discours du président à la télévision d’État. Dans son nouveau poste, il devrait rester à la pointe des relations amères avec les États-Unis maintenant que Biden prend ses fonctions et définit sa propre politique étrangère.

Les analystes disent que Biden a des options limitées pour annuler les sévères sanctions pétrolières imposées dans le cadre de la campagne de «pression maximale» de Trump. Mais l’échec de la politique brutale de renversement du président sud-américain pourrait laisser place à la diplomatie.

Les États-Unis et le Venezuela ont rompu leurs relations en 2019 peu de temps après que la Maison Blanche a reconnu Guaidó comme le président légitime du Venezuela, affirmant que la récente réélection de Maduro était invalide. Les deux pays ont immédiatement retiré leurs diplomates et l’ambassade américaine reste fermée.

Rodríguez a déclaré qu’il espérait parvenir à un accord avec Washington, un accord qui profitera non seulement aux Vénézuéliens, mais également aux sociétés pétrolières et aux obligataires américains qui ont perdu des milliards de dollars à la suite du gel de toute transaction commerciale avec elle. Gouvernement Maduro.

“Nous insistons sur le fait que c’est une bonne opportunité pour qu’en quittant ou en apaisant la situation politique et la virulence et l’agressivité, nous puissions faire ce que le Venezuela a historiquement fait: de bonnes affaires avec les États-Unis”, a-t-il déclaré.

Mais pour atteindre cet objectif, Biden doit être prêt.

Dans ce qui pourrait indiquer qu’il n’y a pas de précipitation pour changer la position actuelle, le président élu a invité l’envoyé de Guaidó à Washington, Carlos Vecchio, à assister à son assermentation, selon l’ambassade du Venezuela à Washington. L’équipe de transition de Biden a refusé de commenter.

“Le monde entier attend que le président assume la présidence des États-Unis d’Amérique du Nord dans quelques heures”, a déclaré Rodríguez. “Espérons qu’il abandonnera ce qu’il a fait tant de tort au peuple vénézuélien, mais qui a également été totalement infructueux” .

Goodman a rapporté de Miami.

Smith est sur Twitter en tant que: @ScottSmithAP et Goodman en tant que: @APJoshGoodman