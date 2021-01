La police de Washington DC a arrêté lundi le chef des Proud Boys, accusé d’avoir brûlé une bannière Black Lives Matter qui avait été arrachée à une église historique afro-américaine du centre de Washington le mois dernier.

Miami World / Radio News

Henry «Enrique» Tarrio, 36 ans, a été arrêté par des agents du département de la police métropolitaine après son arrivée à Washington avant les manifestations prévues par les partisans du président Donald Trump pour coïncider avec le vote du Congrès prévu mercredi pour affirmer Victoire électorale de Joe Biden.

Tarrio a été placé en garde à vue après l’émission d’un mandat d’arrêt pour destruction de biens, a indiqué la police. Il fait également face à des accusations d’armes après que des agents l’aient trouvé avec deux chargeurs d’armes à feu de grande capacité lorsqu’il a été arrêté, a déclaré un porte-parole de la police.

Un rassemblement pro-Trump en décembre s’est terminé par la violence lorsque des centaines de partisans de Trump, certains dans la couleur noire et jaune distinctive des Proud Boys, ont cherché des confrontations avec un collectif d’activistes et de contre-manifestants essayant de les exclure de Black Lives Matter Plaza, un zone près de la Maison Blanche. À la tombée de la nuit, des vandales ont détruit une bannière et un panneau Black Lives Matter de deux églises historiques du centre-ville de Washington et y ont mis le feu.

Une vidéo publiée en ligne montrait des gens versant de l’essence sur une bannière Black Lives Matter près de l’église méthodiste unie d’Asbury et y mettant le feu dans la rue pendant que d’autres applaudissaient et insultaient, en novembre. L’une des vidéos montrait quelqu’un qui s’approchait environ une minute plus tard et utilisait un extincteur pour éteindre les flammes.

Tarrio a déclaré au Washington Post qu’il avait participé à l’incendie de la bannière Black Lives Matter et a déclaré qu’il plaiderait coupable d’avoir détruit la propriété et paierait l’église pour le coût de la bannière.

Une autre vidéo montrait des hommes en train de retirer un panneau Black Lives Matter à l’église Metropolitan AME.

«Nous voulons juste que justice soit rendue», a déclaré le révérend Dr. Ianther Mills, pasteur principal d’Asbury, dans une interview lundi soir.

La communauté ecclésiale «ressent bien sûr un certain soulagement» après l’arrestation, a ajouté Mills. Pourtant, a-t-il dit, “nous restons préoccupés” par le grand nombre de manifestants attendus dans la région.

Mills a déclaré qu’Asbury avait vu un autre panneau Black Lives Matter retiré de son emplacement pendant les vacances de Noël, ce qui l’avait incité à demander officiellement une protection supplémentaire pour l’église lors des manifestations prévues pour mercredi. La police locale a déjà commencé à mener une surveillance supplémentaire dans la région, a-t-il déclaré.

Un porte-parole de la police a déclaré à l’Associated Press le mois dernier que les enquêteurs considéraient les incidents comme de possibles crimes de haine, mais qu’aucune accusation n’avait été portée contre Tarrio.

Tarrio n’a pas immédiatement répondu à un message demandant des commentaires sur les allégations et il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat qui pouvait commenter en son nom.