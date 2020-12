PHOTO DE DOSSIER: John Ratcliffe, avant une audience de la commission du renseignement du Sénat à Capitol Hill à Washington (.)

Le chef du renseignement de États Unis intensifié les attaques administratives sévères Atout contre Pékin Jeudi lors des qualifications Chine comme la plus grande menace à la démocratie et à la liberté au monde depuis la Seconde Guerre mondiale et dire qu’il cherchait une domination mondiale.

“Les renseignements sont clairs: Pékin entend dominer les États-Unis et le reste de la planète économiquement, militairement et technologiquement»A déclaré le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, dans un éditorial sur le site Web du Wall Street Journal.

Ratcliffe, un ancien membre du Congrès républicain nommé par Donald Trump pour le meilleur poste d’espionnage américain au printemps dernier, a-t-il déclaré Chine Cela représente “la plus grande menace pour l’Amérique aujourd’hui et la plus grande menace pour la démocratie et la liberté dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale».

Il a également déclaré qu’il avait transféré des ressources dans le cadre du budget fédéral annuel de 85 milliards de dollars assigné au renseignement pour se concentrer davantage sur Chine.

Ratcliffe accusé d’espionnage économique Chine de “voler, répliquer et remplacer». Il a expliqué que la stratégie vise à amener les entités chinoises à voler la propriété intellectuelle des entreprises américaines, à la copier, puis à remplacer les entreprises américaines sur le marché mondial.

La porte-parole de ministère des Relations extérieures de Chine, Hua chunying, a déclaré mercredi que les allégations américaines de vol de technologie étaient «ridicule».

Pékin a fréquemment demandé aux dirigeants américains de réduire leur rhétorique sur Chine, quelque chose qu’il attribue à la peur du rôle croissant de Pékin dans le monde.

Dans votre colonne, Ratcliffe a également accusé le régime chinois dirigé par Xi Jinping d’utiliser des agents pour influencer ou saper les membres du Congrès américain. avec des objectifs économiques.

“Notre service de renseignement montre que Pékin mène régulièrement ce type d’opérations d’influence aux États-Unis », écrit-il. “Les dirigeants chinois cherchent à subordonner les droits de l’individu à la volonté du Parti communiste chinois“Il ajouta Ratcliffe.

D’autre part, Washington a annoncé jeudi des restrictions sur les voyages des membres de la le Parti Communiste Chinois à États Unis.

Selon le département d’État, les membres du parti au pouvoir en Chine sont «hostile aux valeurs américaines“Et exécuter”activités nuisibles».

