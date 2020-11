Le retour aux cours en présentiel au Chili était prévu pour le 1er mars 2021

Le calendrier scolaire 2021 au Chili commencera enfin le 1er mars 2021Comme annoncé jeudi, le ministère de l’Éducation de ce pays, en collaboration avec trois associations de municipalités, qui sont les organes qui gèrent les écoles dépendant du secteur public de la formation, ainsi que le service public de l’éducation et les représentants des écoles privées. subventionné.

L’annonce a été faite juste après que le ministre de la région, Raúl Figueroa, ait averti il ​​y a quelques jours qu’ils prévoyaient même d’avancer le début de la période académique à février. Cependant, la pression et les critiques de la part du Collège des enseignants et de différents secteurs de la politique ont changé d’avis et de plan maintenant, il est fixé au 1er mars de l’année prochaine.

Dans un bureau qui a été envoyé dans les écoles du pays, les directives ont également été diffusées afin que les établissements conçoivent leurs propres plans de retour en personne, se conformer aux protocoles qui ont été élaborés en collaboration avec le ministère de la Santé du Chili, qui doivent être délivrés au plus tard le vendredi 8 janvier 2021.

Les écoles qui ont besoin de soutien et de conseils pour mener à bien leur projet Ils peuvent en faire la demande auprès de Mineduc, car il ne sera pas complet pour tous les établissements du pays.

Le ministre Figueroa a déclaré que «cette année, nous avons pu vérifier plus clairement que les cours en face à face sont irremplaçables et bien que nous sachions que l’année à venir sera également difficile et mettra à nouveau à l’épreuve le leadership et le travail des communautés scolaires, Nous devons planifier à l’avance pour recevoir nos étudiants le 1er mars“, m’a dit.

Contre tous les avertissements et toutes les questions, l’autorité scolaire a annoncé que le retour aux cours se fera en face-à-face, et ce sera la règle pour 2021. «Le plan opérationnel doit être suffisamment polyvalent pour être préparé à un changement des conditions sanitaires », a-t-il prévenu.

La principale critique qui émane du syndicat chilien des enseignants, est installée dans la faible disposition de l’autorité à visualiser la réalité et les effets sur la santé qu’aura le retour aux cours en présentiel. Sur votre compte Twitter, le président du Colegio Mario Aguilar, a déclaré que la décision Mineduc était “malheureuse”.

La controverse précédente a été générée il y a une semaine, lorsqu’une offensive de communication financée par le portefeuille de l’éducation a été lancée, dans laquelle un appel formel a été lancé aux étudiants chiliens pour qu’ils retournent en classe. Grâce à une promotion audiovisuelle, les garçons et les filles ont été montrés en train de défier le COVID-19, sans masque, et à travers une chanson qui les a motivés à retourner en classe. La défense du ministre Figueroa a été soulevée sur les mêmes motifs pour lesquels il défendait, depuis sa première proposition de retour en classe, en avril 2019 puis en août de la même année. «Cela mène à une page Web appelée Continuons à apprendre, et vous y trouverez toute une série de ressources éducatives pour accompagner l’apprentissage en cette période de pandémie. Donc, Nous pensons qu’il est très important que tous les Chiliens soient pleinement conscients que tous les efforts qui sont à portée de main doivent être faits pour que nos enfants et nos jeunes continuent d’apprendre et ne soient pas affectés par les conséquences négatives de cette pandémie >>déclara-t-il.

Campagne controversée du ministère chilien de l’Éducation pour le retour des élèves en classe

La campagne a été critiquée dans différents secteurs, en particulier par le président du Collège des enseignants, Mario Aguilar, qui l’a décrite comme «Inacceptable» et «ridicule», en plus, pour le coût de 300 millions de pesos (40 000 USD). «Nos élèves ont appris grâce aux efforts de mes collègues, au soutien de leurs familles, aux efforts d’eux-mêmes, pas pour leurs campagnes publicitaires et moins de ressources gaspillées de cette manière pour que leurs amis en profitent. C’est inacceptable et vous devez une explication au pays », a-t-il déclaré.

Pour l’année scolaire 2021, le ministère de l’Éducation a recommandé au système scolaire adoption d’un régime trimestriel de organisation de l’année scolaire pour planifier sur des périodes plus courtes, qui pourrait être ajusté plus facilement et permettrait de suivre les progrès du programme pendant trois cycles complets.

De son côté, l’Agence de la qualité de l’éducation, organisme créé pour inférer les décisions du Mineduc, mettra à la disposition de tous les établissements d’enseignement une évaluation diagnostique pour planifier les flexibilités curriculaires pertinentes. Cela doit être fait au plus tard le 15 mars et peuvent être complétées par des évaluations propres des établissements.

PLUS SUR CE SUJET

Le gouvernement du Chili encourage les étudiants à reprendre les cours en été