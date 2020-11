Le personnel de santé s’occupe d’un patient atteint de covid-19, dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital clinique de l’Université du Chili, à Santiago (Chili). . / Alberto Vald s / Archives

Santiago du Chili, 29 novembre . .- Le Chili, où la pandémie est stabilisée depuis des semaines et les frontières sont déjà ouvertes, a enregistré 1489 nouveaux cas de covid-19 et 34 décès ce dimanche, portant le solde total depuis mars à 550430 infectés et 15 356 décédés.

“Les nouveaux cas confirmés au niveau national ont diminué de 1% au cours des 14 derniers jours. Parallèlement, 8 régions ont diminué leurs nouveaux cas au cours des sept derniers jours et 9 l’ont fait au cours des 14 derniers jours”, a expliqué le ministre chilien de la Santé. Enrique Paris.

Les régions avec la plus forte augmentation de nouveaux cas sont Coquimbo, Valparaíso, Antofagasta et Magallanes, qui est la porte d’entrée chilienne vers l’Antarctique et a également le taux d’incidence le plus élevé pour 100 000 habitants dans le pays.

La capitale, pendant des mois au centre de la pandémie et où le réseau hospitalier était au bord de l’effondrement en juin, est instable depuis août, même si plusieurs quartiers périphériques comme Melipilla ou Pudahuel vont régresser dans les prochains jours dans le plan d’ouverture en cinq phases. l’économie.

Au nombre total de décès, il faudrait ajouter près de 5 000 décès «suspects» en attente d’un RAP, de sorte que le décompte final dépasserait les 20 000 décès pour un pays de 19 millions d’habitants seulement.

Actuellement, il y a 693 hospitalisés, dont 71 critiques, et 9 554 patients sont en phase active de la maladie, ce qui signifie qu’ils peuvent infecter.

Le taux de positivité est stable depuis des semaines et au cours des dernières 24 heures, il était de 3,5%, après la réalisation de près de 43 000 tests PCR.

Avec près de 5,3 millions d’examens en huit mois, le Chili est le pays qui a passé le plus de tests par million d’habitants dans la région et l’un des premiers au monde.

À partir de cette semaine, le Chili autorise l’entrée de touristes de tout pays avec une PCR négative, bien que ceux qui viennent de pays avec une transmission communautaire selon les critères de l’OMS doivent également mettre en quarantaine au moins jusqu’au 7 décembre.