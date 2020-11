Le pays est en état d’urgence en raison d’une catastrophe et d’un couvre-feu jusqu’à la mi-décembre et est classé parmi les 20 pays les plus infectés au monde, selon l’Université Johns Hopkins. . / Alberto Valdes / Archives

Santiago du Chili, 14 novembre . .- Le Chili a enregistré 1597 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de personnes infectées à 531273 ce dimanche depuis que le premier cas a été enregistré en mars dernier, tandis que ils ont ajouté 42 nouveaux décès, atteignant un total de 14 819 décès.

Actuellement, 721 personnes sont également en réanimation, dont 82 sont dans un état critique.

Depuis l’arrivée du virus dans le pays, les autorités ont opté pour une stratégie de tests massifs pour éviter la propagation du virus qui les a conduits à réaliser plus de 4,8 millions de tests au total, dont 40814 ont été réalisés le dernier jour. .

Le Chili connaît une situation épidémiologique favorable depuis des mois avec des taux de positivité aux tests PCR inférieurs à 5%, avec le nombre de nouveaux cas quotidiens autour de 1500 et avec moins de 40% d’occupation des lits dans les unités de soins intensifs .

Malgré la situation d’amélioration générale, il existe quelques foyers du virus dans diverses régions du pays telles que les régions méridionales de Los Lagos, Araucanía et Aysén -qui maintiennent les taux de contagion les plus élevés en nombre d’habitants-, et certaines villes du nord, où des restrictions plus importantes et des limites spécifiques s’appliquent.

Le pays a entamé un processus d’ouverture progressive et un plan de déconfinement en cinq étapes pour passer du confinement à la normalité, et qui est appliqué par des secteurs basés sur l’épidémiologie du virus.

Dans le cadre de ce plan, 97% des citoyens de la région métropolitaine, qui avec 7 millions d’habitants a été l’un des principaux foyers de la pandémie dans le pays, ont déjà quitté la phase de quarantaine totale et le taux de la positivité était de 2% le dernier jour.

Les bons chiffres ont conduit les autorités à annoncer ces dernières semaines de nouvelles mesures d’ouverture progressive telles que la prolongation du couvre-feu et un plan de régulation progressive de l’ouverture des frontières, fermées depuis neuf mois.

Dès le 23 novembre prochain et après huit mois sans recevoir de touristes, le Chili autorisera l’entrée d’étrangers de toute nationalité, une mesure très attendue par le secteur touristique et hôtelier touché, qui a enregistré des millions de dollars de pertes économiques.

Le pays est en état d’urgence en raison d’une catastrophe et d’un couvre-feu jusqu’à la mi-décembre et est classé parmi les 20 pays les plus infectés au monde, selon l’Université Johns Hopkins.