Des dizaines de personnes descendent dans les rues avec des masques à Santiago (Chili). . / Elvis Gonzlez / Archives (ELVIS GONZALEZ /)

Santiago du Chili, 24 novembre . .- Le Chili, où la pandémie est stabilisée depuis des semaines et les frontières sont déjà ouvertes, a enregistré 1005 nouveaux cas et 25 décès dus au covid-19 ce mardi, portant le solde total à 543087 cas et 15 131 décès depuis début mars.

«La pandémie a été complexe, il y a des communes qui les ont plus touchées que d’autres. Mais nous devons tous coopérer, car ce virus est extrêmement contagieux», a déclaré la sous-secrétaire à la Santé publique, Paula Daza.

Les régions avec la plus forte augmentation de nouveaux cas sont Coquimbo, Atacama, Metropolitana (à laquelle appartient Santiago) et Magallanes, qui est la porte d’entrée chilienne vers l’Antarctique et qui a également le taux d’incidence le plus élevé pour 100 000 habitants du pays.

Actuellement, 695 patients sont hospitalisés, dont 67 critiques, et 8 816 patients sont en phase active de la maladie, ce qui signifie qu’ils peuvent infecter.

Le nombre de tests effectués ces dernières heures a chuté drastiquement et atteint à peine 23000 examens, alors que le nombre total de tests PCR réalisés depuis mars est déjà proche de 5,2 millions et fait du Chili l’un des pays qui testent le plus au monde. monde.

Le taux de positivité au cours des dernières 24 heures était de 4,4%, un chiffre qui se maintient depuis des semaines. Un taux de moins de 5% pendant deux semaines consécutives est l’un des critères épidémiologiques établis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour considérer la pandémie maîtrisée et amorcer la soi-disant «nouvelle normalité».

Le Chili, qui est en état d’urgence en raison de la catastrophe et avec un couvre-feu jusqu’à la mi-décembre, a enregistré le pic de la pandémie entre mai et juin et se trouve depuis juillet en pleine ouverture progressive de l’économie.

La capitale, depuis des mois au centre de la pandémie et où le réseau hospitalier était sur le point de s’effondrer, n’est pas confinée depuis août et presque toutes les entreprises opèrent dans la plupart des quartiers, bien qu’avec des restrictions de capacité et certaines mesures sanitaires.

Le pays autorise les touristes de n’importe quel pays à entrer à partir de lundi, bien que ceux qui viennent de pays à transmission communautaire selon les critères de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) doivent être mis en quarantaine au moins jusqu’au 7 décembre.