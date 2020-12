Image de fichier de passagers à l’aéroport international de Santiago au milieu de l’épidémie de coronavirus, 23 novembre 2020. REUTERS / Ivan Alvarado

SANTIAGO, 20 décembre (.) – Le gouvernement chilien a interdit à tous les étrangers non-résidents qui étaient au Royaume-Uni au cours des 14 derniers jours d’entrer dans le pays au milieu d’alarmes concernant l’émergence d’une nouvelle souche de coronavirus se propage rapidement, a rapporté dimanche soir un communiqué.

Il a également ordonné la suspension de tous les vols directs entre le Royaume-Uni et le Chili et l’obligation de mettre en quarantaine pendant 14 jours tous les Chiliens et les résidents étrangers qui entrent régulièrement dans le pays et qui ont séjourné dans ce pays au cours du dernier deux semaines.

“Toutes ces mesures entreront en vigueur à 0h00 du matin le mardi 22 décembre et seront transitoires pendant deux semaines, après quoi elles seront à nouveau évaluées”, indique la note publiée sur le compte Twitter du gouvernement chilien. .

La mesure, qui a également été adoptée par la Colombie et El Salvador en Amérique latine, fait suite à des mesures similaires de plusieurs pays européens au milieu de l’augmentation vertigineuse des chiffres d’infection au Royaume-Uni.

Dimanche, le Chili a signalé 585 545 cas de coronavirus et un total de 16 154 décès.

(Reportage de Natalia Ramos)