Après des rumeurs sur sa prétendue relation avec la mort de Josey Cano, mieux connu sous le nom de “ Kim Kardashian mexicain ”, le chirurgien Carlos Ramos a éclairci les rumeurs.

Il faut rappeler que le mannequin mexicain est décédé, le 7 décembre, après avoir subi une opération de lifting des fesses en Colombie.

De son côté, le chirurgien, en charge d’opérer plusieurs célébrités colombiennes comme Yina Calderón et la youtubeuse Luisa Castro, a publié sur ses stories Instagram quelques vidéos dans lesquelles il se réfère aux rumeurs.

«Je veux clarifier quelque chose que plusieurs personnes viennent de m’envoyer. C’est totalement faux, je n’ai pas opéré ce patient, je ne suis pas mort “, a déclaré le chirurgien.

De même, le chirurgien renommé en a profité pour adresser ses condoléances aux proches de la femme et même au chirurgien lui-même, déclarant que cela peut arriver à n’importe quel médecin.

«Tout médecin peut mourir d’un patient et cela ne signifie pas qu’il est un mauvais chirurgien. Mes condoléances à la famille et au collègue qui lui est arrivé, il doit se sentir horrible »Ajouta Ramos.

En revanche, le spécialiste, qui compte plus d’un million de followers sur Instagram, a pris son côté le plus généreux en opérant une femme nommée Katherine, qui en avait besoin pour des raisons de santé et d’esthétique.

À travers les réseaux sociaux, le chirurgien plasticien a publié la vidéo où il montre l’ensemble du processus de Katherine et le changement impressionnant qu’elle a réussi à subir.

Bien que la publication ait été faite le lundi 13 décembre, le cas a été présenté en juillet de cette année.

Au début de la vidéo, il est expliqué: «C’est l’histoire de Katherine. Elle n’est pas la gagnante du concours dirigé par le Dr Carlos Ramos. Mais étant donné la nécessité de se faire opérer, tant pour sa santé qu’esthétique, le médecin décide de l’offrir en cadeau.

De même, Ramos a expliqué les risques de l’opération d’élimination des graisses de l’abdomen et comment elle devait être réalisée pour les minimiser.

“Tous les chirurgiens ne sont pas encouragés à effectuer cette opération sur elle, car il y a un peu plus de risque que chez un patient plus mince (…) l’opération a dû être réalisée en deux étapes chirurgicales pour éviter la décompensation”, expliqua le médecin.

De son côté, la femme que le médecin “Cela a changé sa vie”Comme l’a déclaré sa mère, il a exprimé dans la vidéo sa gratitude et ce qu’il aspirait à cette opération.

«Dans ma vie, j’ai pensé que je paierais pour ça. Je ne l’avais que dans mon cœur et Dieu le sait “, a exprimé le patient.

La mère a également raconté le moment où elle a appris que sa fille allait être opérée.

«J’ai pleuré et pleuré, parce que voir sa fille comme ça (…) Sa colonne vertébrale ne fera plus mal, elle se sentira bien dans sa peau. Je n’arrêtais pas de pleurer, les infirmières n’arrêtaient pas de me dire à quel point j’étais belle “a déclaré la mère de la femme, faisant référence à la douleur que ressentait sa fille avant d’être opérée.

À la fin de la vidéo, on voit Katherine arriver avec un tout nouveau look pour rencontrer sa famille, bref, avoir une fin heureuse.

