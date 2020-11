LAUSANNE, Suisse (AP) – Encouragé par les progrès réalisés cette semaine dans le développement d’un vaccin contre le coronavirus et l’organisation de tournois au Japon, le CIO est «de plus en plus confiant» que les Jeux Olympiques de l’année prochaine à Tokyo Ils peuvent avoir des spectateurs sur les lieux.

Après que les Jeux de 2020 aient été reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, le Comité international olympique a mis sa confiance dans les progrès des tests rapides et des vaccins contre le COVID-19 pour s’assurer que le plus grand événement sportif du monde peut être réalisé à partir du 23 juillet.

Les nouvelles lundi selon lesquelles la société pharmaceutique Pfizer avait obtenu des résultats prometteurs dans ses tests de son vaccin ont suivi plusieurs compétitions sportives à Tokyo ce week-end.

“Ayant maintenant vu les différentes épreuves testées au Japon, je pense que nous pouvons être de plus en plus confiants qu’il y aura un nombre raisonnable de spectateurs sur les sites olympiques”, a déclaré le président du CIO, Tomas Bach.

Interrogé sur la question de savoir si le CIO essaierait d’obtenir des doses de vaccin pour les participants aux jeux, Bach a déclaré qu’il y avait des contacts en cours avec l’Organisation mondiale de la santé et “divers producteurs”.

“Il y a plusieurs options pour examiner comment accéder aux vaccins”, a-t-il déclaré.

Cependant, il a ajouté que les athlètes ne devraient pas être une priorité mondiale.

“Les premières vaccinations devraient être destinées aux personnes qui en ont besoin, aux personnes à haut risque, aux infirmières, aux médecins et à tous ceux qui font vivre nos sociétés”, a-t-il ajouté.

Le dirigeant du CIO a déclaré qu’il se rendrait à Tokyo la semaine prochaine pour une première visite depuis l’annonce du report des jeux en mars et que la délégation olympique avait entamé une période de quarantaine pour se préparer.

Bach a répondu par un «non» ferme à la question de savoir si un plan d’urgence pour annuler les jeux serait discuté.