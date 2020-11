Tokyo, 16 novembre . .- Le Comité international olympique (CIO) cherche à ce que, si disponible, les participants et les participants aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 soient vaccinés contre le covid-19, a déclaré aujourd’hui le président de l’organisation, Thomas Bach././EPA/FRANCK ROBICHON / JAPAN OLYMPISM Archive: Toko (Japon), 07/17 / 2020.- Les anneaux olympiques illuminent l’eau près du Rainbow Bridge dans le parc marin d’Odaiba (Japon). Le Comité International Olympique (CIO) a révélé que ce jeudi, exactement un an avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo, il promouvra une série d’activités sous le slogan “Ensemble, nous sommes plus forts” pour reconnaître l’importance de “la solidarité et l’unité en ces temps difficiles et dans l’adversité. ” . / FRANCK ROBICHON

Tokyo, 16 novembre . .- Le Comité international olympique (CIO) cherche à ce que, si disponible, les participants et les participants aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 soient vaccinés contre le covid-19, a déclaré aujourd’hui le président de l’organisation, Thomas Bach.

Bach a abordé la question lors du premier jour d’une visite à Tokyo, qui se terminera ce mercredi, afin de rencontrer les autorités locales et de revoir les plans des compétitions olympiques qui devraient débuter le 23 juillet.

Si le vaccin COVID-19 est disponible, le CIO s’efforcera de vacciner les participants et les visiteurs avant d’arriver au Japon, a déclaré Bach aux journalistes après avoir rencontré le Premier ministre japonais Yoshihide Suga.

Le JJ.OO. Tokyo 2020 a été reporté d’un an alors que la pandémie de coronavirus commençait à se propager, mais la propagation du covid-19 est maintenue et même au Japon un rebond des personnes infectées a été noté ces derniers jours.

À ce jour, quelque 118000 personnes ont été infectées au Japon par le nouveau coronavirus, avec 1885 décès, depuis le premier cas, qui a été signalé le 16 janvier, selon les données du ministère de la Santé.

Suga et Bach ont tous deux confirmé leur intention de ne pas modifier les dates révisées des compétitions olympiques, mais aussi de travailler pour les rendre aussi sûres que possible pour les athlètes et les spectateurs.

Le gouvernement japonais et le CIO partent du principe que les épreuves olympiques se dérouleront avec des spectateurs dans les gradins, indépendamment du fait que des limites soient fixées sur le nombre de visiteurs dans les stades.