Les cartels de la drogue au Mexique se conforment à la maxime «là où l’État n’atteint pas le narco». Ce mercredi, au milieu de la célébration de “Épiphanie”, des images ont été publiées de plusieurs hommes armés vêtus de vêtements tactiques livrant des jouets à des enfants dans l’État de Michoacán (centre-ouest du Mexique).

Les sujets portaient des gilets avec les initiales de la Cartel de nouvelle génération de Jalisco (CJNG). Un compte rendu des plaintes des citoyens a expliqué qu’ils ont identifié les distributions dans le Communauté Bonifacio Moreno «El Aguaje», dans la municipalité d’Aguililla.

Cette communauté – avec une population d’environ 2 232 habitants – a longtemps été synonyme de silence. Les affrontements continus entre les organisations criminelles ont érigé de facto un bâillon sur les autorités et la presse.

Les experts assurent que Avec la distribution de garde-manger, d’argent, de jouets, dans les «zones rouges» du Mexique, des groupes criminels tentent de générer un impact médiatique et de faire connaître leur présence aux cellules rivales.

Depuis environ 14 mois, le cartel Jalisco Nueva Generación se bat avec les cartels unis pour le contrôle de la communauté de Bonifacio Moreno «El Aguaje» (Photo: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN / CUARTOSCURO)

Situé aux limites du Michoacán et de Jalisco, “El Aguaje” est un point de discorde entre le CJNG et les United Cartels depuis environ 14 mois. —Les Viagras, le cartel Tepalcatepec, les Templiers, les Blancs de Troie, La Familia Michoacana, La Nueva Familia Michoacana – qui se battent pour le contrôle de la communauté.

Les frontières entre les territoires contrôlés par différents cartels ne sont que provisoires, tout comme les intérêts des groupes eux-mêmes. De manière générale, on pourrait dire que «El Aguaje» était le berceau des cellules criminelles du Michoacan telles que Viagras; cependant, pendant un certain temps, le CJNG a expulsé plusieurs de ses membres essayant d’obtenir un contrôle absolu.

La violence s’est étendue à d’autres villes d’Aguililla telles que La Huerta, El Limoncito et El Naranjo de Chila, une région où, en plus des confrontations constantes, il y a eu des meurtres, des massacres, des pillages, des enlèvements et des disparitions.

À El Charapo et El Limoncito, il y a déjà une pénurie de nourriture, car les camions qui ont fourni de la nourriture dans cette région ont été volés et incendiés. narcoblocs. Dans la plupart des cas, les habitants ont été contraints d’abandonner leurs maisons, tandis que les criminels continuent de faire leur truc dans une guerre qui semble sans fin et au milieu de laquelle se trouvent les habitants d’Aguililla.

