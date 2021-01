Le milieu de terrain de Levante José Campaña. . / R. García / Archives

Valence, 20 janvier . .- Levante et plusieurs membres de la première équipe ont publiquement envoyé différents messages d’encouragement au footballeur José Campaña, qui sera opéré ce jeudi et sera absent pendant trois mois.

Peu de temps après avoir révélé le rapport médical détaillant la gravité de la blessure que Campaña a subie aux ischio-jambiers de sa jambe droite, Levante a publié un tweet en soutien au milieu de terrain andalou.

“Beaucoup de force José, nous allons bientôt profiter à nouveau de votre magie”, a tweeté Levante, avec une image de Campaña lors d’une récente séance d’entraînement au stade Ciutat de València.

Certains de ses coéquipiers, comme l’attaquant Roger Martí, le milieu de terrain Gonzalo Melero ou le costaricien Óscar Duarte, se sont exprimés de la même manière, dans leur cas via Instagram.

L’entraîneur de Levante, Paco López, a également voulu envoyer des encouragements à Campaña, blessé le 2 décembre 2020 et ne rejouera pas avant avril prochain.

“Nous devons l’aider et attendre car nous ne pouvons rien faire d’autre”, a déclaré l’entraîneur valencien lors de la conférence de presse après le match contre Cadix mardi dernier. .

