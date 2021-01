Le but du jeune Girotti pour le nul partiel de River contre Boca

Pour quelque chose, quand le Torino d’Italie a voulu le prendre en rivière il n’y avait pas de continuité, Marcelo Gallardo Dit non. L’équipe italienne est venue offrir 3 750 000 euros pour acheter sa puce, de l’argent que le club a rejeté. ET Federico Girotti a commencé à prouver pourquoi la poupée ne voulait pas rater l’occasion de continuer à développer ses conditions …

L’attaquant de 21 ans est entré en Superclásico à la 22e minute de la seconde période contre Bouche dans la Bombonera. Et six minutes plus tard, il a marqué le 1-1 partiel, le coup émotionnel dont le millionnaire avait besoin, qui a ensuite inversé le résultat et était sur le point de gagner, mais Sebastián Villa a condamné le 2-2 sur l’épilogue, qui a décrété que le groupe A de la zone de championnat de la Coupe Diego Maradona sera définie à la dernière date.

Mais Girotti a montré ses références dans un duel important. Avec une tête presque à genoux, après le centre précis de Gonzalo Montiel. Et cela a été annoncé comme l’alternative naturelle au départ de Lucas Pratto, prêté à Feyenoord aux Pays-Bas. En fait, il a célébré sa conquête en «mode ours», la célébration que l’ancien attaquant de Velez a su breveter.

Le garçon d’Acassuso, venu au club chez les enfants, un centre précis de Montiel pour l’égalité partielle tête connectée au cœur de la zone. Dans le présent concours, il avait déjà marqué Godoy Cruz à Mendoza, pour la phase initiale (à cette occasion, après le prêt de Matías Suárez).

Le footballeur de 1,89 m a renouvelé son embauché il y a quelques mois car il disposait d’un lien valide jusqu’à la mi-2021. El Millionaire lo prolongé jusqu’en décembre 2022 et pour éviter un départ prématuré vers l’Europe, mettre un Clause de 20 millions d’euros.

La célébration en «mode ours», un hommage à Lucas Pratto, qui est allé au football aux Pays-Bas (REUTERS / Marcelo Endelli)

Alors que Julián Álvarez souffrait d’un malaise lors de la dernière séance d’entraînement, Gallardo avait opté pour Lucas Beltrán de Cordoue pour fermer la formation de départ. Cependant, compte tenu des difficultés pour entrer à Boca, le DT a choisi de renforcer le quartier et a appelé les jeunes qui ne l’ont pas lâché à Turin. Le même qui a arrosé les buts dans la division de réserve a continué; un classique 9, mais sous la tutelle de la Doll, il a dû élargir son éventail de qualités.

Le gamin a reconnu que Gallardo l’avait aidé à réaliser les fonctions qu’il devait remplir: «Je l’ai dit il y a longtemps: quand j’étais dans les rangs inférieurs, je ne l’avais pas, je me suis contenté du but. Il a dit «prêt, je l’ai fait». J’ai réalisé au fil du temps, avec les mots du coach, que ce n’est pas seulement le but. C’est être, pour soutenir les coéquipiers comme aujourd’hui, défendre le ballon jusqu’au dernier, toujours vouloir gagner“, Il a dit.

Eh bien, dans l’élite, il a déjà huit matches officiels et deux buts. On peut se vanter, en Superclassic, de sa première Superclassic contre Boca. Et sa carrière ne fait que commencer. Avec le bandeau croisé sur sa poitrine, grâce au fait que le directeur technique a opté pour lui et s’est levé pour qu’il ne monte pas dans l’avion qui allait le déposer dans le Torino. L’Europe, la Poupée le sait bien, elle peut attendre …

