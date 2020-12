15 minutes. Enfin, le chef de la majorité républicaine au Sénat des États-Unis (USA), Mitch McConnell, a félicité mardi le président élu, Joe Biden, pour sa victoire aux élections de novembre, un jour après que le collège électoral a confirmé que Résultat.

«Le Collège électoral a parlé. Alors aujourd’hui, je tiens à féliciter le président élu Joe Biden“Donc McConnell a déclaré dans des déclarations du Sénat au complet.

Depuis plus d’un mois, McConnell et la majorité des républicains au Congrès sont restés silencieux et ont évité de reconnaître le triomphe de Biden. De son côté, le président sortant, Donald Trump, a insisté sur ses plaintes selon lesquelles une fraude électorale avait été perpétrée.

McConnell est le législateur républicain le plus puissant de Washington. Sa reconnaissance de la victoire de Biden, bien que tardive, promet de restaurer un peu de normalité dans le processus de transition. Cela s’achèvera avec l’arrivée au pouvoir du président élu le 20 janvier.

Son discours est intervenu un jour après que d’autres législateurs républicains ont admis le triomphe de Biden et l’ont même appelé pour le féliciter. Il est également arrivé quelques minutes plus tard que les présidents de la Russie, Vladimir Poutine, ont également reconnu ce fait; et le Mexique, Andrés Manuel López Obrador.

Cependant, Trump lui-même n’a pas bougé un iota de sa position après le vote au collège électoral. Peu de temps après que McConnell ait fait son annonce, il a insisté sur Twitter sur le fait qu’il existe «d’énormes preuves de fraude électorale».

D’énormes preuves affluent sur la fraude électorale. Il n’y a jamais rien eu de tel dans notre pays! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 15 décembre 2020

Louange à Trump

Le discours de McConnell était avant tout axé sur la louange de l’héritage de Trump, de sorte que ses félicitations à Biden étaient laconiques.

“Le président élu connaît bien le Sénat et est dans la fonction publique depuis de très nombreuses années“a déclaré McConnell. Il a également ajouté que” tous les Américains peuvent être fiers que la nation ait pour la première fois une femme vice-présidente élue “, se référant à Kamala Harris.

Les principaux médias avaient déjà prédit le 7 novembre que Biden franchirait la barrière des 270 voix électorales et arracherait la présidence à Trump. Cette attente n’a été officialisée que lorsque le Collège électoral s’est réuni ce lundi et a confirmé ce qui a été voté lors des urnes.

La campagne sans précédent de Trump pour renverser le résultat des élections a rendu le vote au Collège électoral particulièrement important. En général, il ne s’agit qu’une simple étape bureaucratique pour ratifier un résultat déjà connu.

Bien que Trump ne puisse plus convaincre les tribunaux de renverser le résultat dans des États clés, vous pouvez toujours essayer d’interférer dans la dernière phase du processus. Autrement dit, lorsque le Congrès se réunit pour donner son approbation le 6 janvier.

Malgré cela, plusieurs sénateurs républicains ont exprimé lundi leur opposition à cette éventuelle manœuvre et souligné qu’il est pratiquement impossible qu’elle aboutisse.