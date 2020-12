Plus d’un mois après les élections du 3 novembre, le Collège électoral s’apprête à certifier lundi le démocrate Joe Biden à la présidence des États-Unis, après que la Cour suprême a rejeté les demandes du républicain Donald Trump, qui ne reconnaît toujours pas la défaite. Non, ce n’est pas fini. Suivrai. Et nous allons continuer à avancer », a déclaré Trump ce dimanche dans une interview sur le réseau conservateur Fox malgré le fait qu’il n’y ait plus de moyens juridiques clairs pour refuser la victoire de Biden aux urnes.

Monde de Miami /abc

Et peu de temps après, alors qu’il se rendait à son club de golf privé à Sterling, en Virginie, pour un dimanche, il a tweeté: «Les élections les plus corrompues de l’histoire des États-Unis».

Ces dernières semaines, cependant, diverses instances judiciaires de divers États du pays ont rejeté les plaintes déposées par la campagne du président sortant, la plupart en raison d’un manque de preuves, et ont validé la victoire de Biden. Le coup de grâce à la dernière tentative de Trump d’annuler le résultat de l’élection présidentielle de novembre a été traité vendredi par la Cour suprême des États-Unis lorsqu’elle a rejeté une plainte déposée par le Texas.

Voter

Par conséquent, ce lundi, le collège électoral se réunira pour voter officiellement pour Biden en tant que prochain président américain, qui entrera en fonction au début de 2021. Le démocrate a remporté 306 délégués au collège électoral, contre 270 au minimum. nécessaire, alors que Trump se retrouvait avec 232 délégués sur un total de 538

Bien que les Américains aient voté aux urnes en novembre, le résultat formellement reconnu est les votes du collège électoral, répartis proportionnellement selon la population parmi les 50 États du pays plus le district de Columbia, où se trouve la capitale, Washington.

Ce processus sera mené lundi par les électeurs de chaque État, généralement des représentants de partis politiques ou de représentants de l’État, et qui refléteront le résultat lors du scrutin du 3 novembre. Une fois le décompte terminé, il sera transmis au président du Sénat à Washington, poste occupé par le vice-président des États-Unis, pour confirmation du résultat le 6 janvier. Et, par la suite, le 20 janvier, la cérémonie d’inauguration de Biden aura lieu en tant que 46e président des États-Unis.

Trump entretient la «fraude»

Cependant, Trump ne reconnaît toujours pas sa défaite aux élections en alléguant sans preuves une prétendue «fraude» électorale, une position à laquelle une grande partie de ses partisans a adhéré, ce qui a accru la polarisation politique déjà tendue dans le pays. .

Samedi soir, quatre personnes ont été poignardées à Washington après des affrontements entre des partisans de Trump et des membres des mouvements Antifa et Black Lives Matter.

Les affrontements ont eu lieu à la fin des marches sous le slogan «Arrêtez le vol» tenu dans la capitale américaine par des militants pro-Trump. «Nous sommes dans une bataille spirituelle pour le cœur et l’âme de ce pays. Nous gagnerons », a déclaré Michael Flynn, premier conseiller à la sécurité nationale de Trump, l’un des orateurs du rassemblement.