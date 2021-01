Achetoni, Chemes et Pelegrina, les trois dirigeants qui ont participé à la conférence de presse à la SRA, à Palerme (Maximiliano Luna)

Les présidents des trois entités agricoles qui ont organisé l’arrêt de la commercialisation des céréales pendant 72 heures en rejet de la fermeture des exportations de maïs, ont donné une conférence de presse cet après-midi où ils ont confirmé que la mesure de force ne sera pas prolongée.

Les dirigeants ruraux ont évoqué une conformité supérieure à 60% et ont mis fin à la mesure de la force. Aucun des trois n’a participé hier aux réunions au cours desquelles les restrictions à l’exportation de maïs ont été levées, et ils ont assuré qu’ils s’attendaient à ce qu’Alberto Fernández les consulte lors de la prise de mesures concernant le secteur.

“Nous n’avons pas eu de communication avec le gouvernement depuis le moment où nous avons commencé la mesure de force”, ont convenu les dirigeants. “Si l’ouverture des registres d’exportation est réalisée et qu’il n’y a pas d’intervention sur les marchés, nous serons d’accord avec ce qui a été convenu hier”ajoutèrent-ils.

“Le gouvernement a commis une erreur très visible”, a résumé Daniel Pelegrina, chef de la Société rurale argentine, faisant référence à la décision du ministre Luis Basterra de fermer les exportations de maïs. «La grève est accomplie, notre objectif l’est. De là, vous devez rechercher le plus grand dialogue possible. “Nous allons demander à Alberto Fernández, comme il l’a fait lorsque nous sommes allés le voir comme candidat et plus tard comme président, de nous consulter quand il va prendre une telle mesure”, a-t-il dit.

En ce sens, et devant la presse, le chef du Rural n’a pas démenti que dans les prochains jours de la Table de Liaison une audition avec le Président de la Nation soit demandée.

Luis Basterra, ministre de l’Agriculture

La décision des dirigeants de la Table de liaison qui a appelé à la mesure de force est connue après l’accord conclu hier par le gouvernement avec les représentants de la Table intersectorielle du maïs, formée dans le cadre du Conseil agro-industriel argentin, où le ministère de l’Agriculture, en charge de Luis Basterra, s’est engagé à supprimer les restrictions sur les ventes de céréales à l’étranger.

Dialogue

La réunion d’aujourd’hui avec la presse, qui a eu lieu à l’une des portes d’entrée de la propriété rurale, dans le quartier de Buenos Aires à Palerme, était dirigée par Daniel Pelegrina, président de la Société rurale argentine; le chef des confédérations rurales argentines, Jorge Chemes, et la plus haute autorité de la Fédération agraire argentine, Carlos Achetoni. Il faut se rappeler que Coninagro n’a pas rejoint la contestation, mais il a vigoureusement rejeté la mesure de restriction des exportations de maïs et hier il a participé à la rencontre entre le portefeuille agricole et la Corn Table.

«Il y a un manque de dialogue et il est important que les mesures soient reconsidérées, cela indique qu’il y a un cas différent, nous devons parler beaucoup plus parce que l’Argentine traverse un moment spécial et le monde en termes de nourriture traverse un moment spécial dont nous devons profiter. Ils disent qu’il y aura un monitoring, il faut voir quelle sera la modalité et que ça ne marque aucun type de différences “, Achetoni assuré.

Par ailleurs, Jorge Chemes dans une partie de la conférence de presse a répondu aux propos du ministre Basterra, qui avait assuré que l’arrêt de la commercialisation était insignifiant: «La grève est une mesure que nous ne voulions pas prendre, mais malheureusement les circonstances évoquées par le gouvernement national nous a poussés à procéder à l’arrêt de la commercialisation, ce qui a rempli l’objectif que nous nous étions fixé ».

Et j’ajoute: «Les chiffres que nous avons dans les entités ont été très bons sur l’impact de la grève. Les producteurs ont rempli l’objectif que nous nous étions fixé lors de son organisation, et il y a eu plus de 60% de non-commercialisation par les producteurs ».

L’arrêt de la commercialisation des céréales s’est accompagné des bases des producteurs. Dans différentes régions du pays, il y a eu des camps, des mobilisations le long des routes et le contrôle des charges aux camions. Selon les données fournies par le secteur privé, Au cours des deux premiers jours de la grève, les revenus des camions de céréales vers les ports de Rosario ont chuté d’environ 50% par rapport à la semaine précédente. Lundi, seuls 1 680 camions de soja, de blé, de maïs et de tournesol sont entrés dans tous les ports de Granary, soit une baisse nominale de 52%. Hier, pendant ce temps, le nombre a diminué de 1 534 camions et atteint aujourd’hui 1 786.

