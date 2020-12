Lundi, la vaccination commencera lundi prochain

Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a voté en faveur du vaccin Pfizer – BioNTech contre le coronavirus chez les personnes de 16 ans et plus., éliminant ainsi un autre obstacle fondamental pour le médicament avant le début des vaccinations lundi prochain.

Le Comité, groupe externe d’experts médicaux qui conseille l’agence, a voté 11 contre 0 recommandant le vaccin pour une utilisation chez les personnes de 16 ans ou plus sous l’autorisation d’urgence de la Food and Drug Administration. Maintenant, la recommandation sera envoyée au directeur du CDC, Robert Redfield, qui doit la signer avant le début des vaccinations.

Les membres de ce comité ont noté que leur évaluation du vaccin était indépendante et transparente. “Je pense que le processus que nous avons utilisé pour parvenir à cette décision est transparent, il est basé sur la science, prend en compte l’équité et est, à ce moment, le mieux que nous puissions faire », a assuré Beth Bell, Professeur clinique de santé mondiale à l’Université de Washington.

Les conseillers ont basé la recommandation d’aujourd’hui sur des preuves scientifiques à l’appui du vaccin, y compris des données d’une étude clinique de phase 3 annoncée le mois dernier et publiée dans Le New England Journal of Medicine le 10 décembre 2020, ainsi que les orientations provisoires que le CDC a publiées le 1er décembre dernier concernant l’attribution des doses initiales du vaccin.

«La recommandation marque une étape capitale dans ce voyage historique et le début d’un autre, alors que nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement américain, d’autres sociétés de vaccins et nos nombreux partenaires pour mettre en œuvre le plus grand programme de vaccination de masse de notre histoire. nation. Collectivement, nous visons à vacciner des centaines de millions d’Américains d’ici la fin de 2021 », a déclaré Albert Bourla, président et chef de la direction de Pfizer. «Avec les vaccinations sur le point de commencer cette semaine, je suis très fier de ce que nous avons accompli collectivement au cours des neuf derniers mois. J’attends maintenant avec impatience le jour où cette pandémie dévastatrice et mortelle sera enfin derrière nous », a-t-il ajouté.

“Nous avons lancé notre projet de développement d’un vaccin COVID-19 potentiel en janvier parce que nous estimions que nous avions le devoir de tirer parti de nos technologies d’ARNm et de nos compétences en développement rapide de vaccins pour aider à lutter contre la pandémie”, a déclaré Ugur Sahin, PDG. et co-fondateur de BioNTech. «Nous avons le plus grand respect pour tous les travailleurs de la santé et les personnes qui travaillent jour et nuit dans les établissements de soins de longue durée et les hôpitaux. Ils ont pris soin de tant de personnes qui avaient besoin d’aide. Maintenant, nous sommes honorés de pouvoir les soutenir en leur fournissant ce vaccin. “

Les premiers lots du vaccin Pfizer / BioNTech contre COVID-19, approuvé vendredi par les autorités sanitaires américaines, arrivera dans les centres de vaccination à travers le pays lundi matin prochainLes autorités américaines ont annoncé samedi.

Dans un premier temps, 3 millions de personnes aux États-Unis seront vaccinées (REUTERS)

«145 sites à travers les États devraient recevoir le vaccin lundi, 425 autres sites mardi et les 66 derniers sites mercredi, ce qui achèverait la livraison initiale du vaccin Pfizer-BioNTech», a déclaré le général Gus. Perna, membre de l’opération gouvernementale pour faire face à la pandémie.

La première étape envisage la vaccination d’environ trois millions de personnes.

«Aujourd’hui, c’est le jour J. C’est le jour où la mission commence. Dans le passé, c’était le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale et maintenant ce sera le début de la fin de la pandémie », a déclaré le militaire qui a dirigé la planification de la distribution des vaccins dans tout le pays lors de la conférence de presse. “Pour le moment, ils sont en train d’être emballés et commenceront à quitter l’usine de fabrication demain matin”, a ajouté l’homme en uniforme. “Nous allons avoir une cadence constante de livraison de vaccins”, a déclaré le général, qui a rappelé comment cela s’est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, “il y aura une bataille difficile jusqu’à ce que la victoire soit obtenue.”

L’opération bénéficiera de la collaboration du gouvernement fédéral, de Pfizer, des opérateurs logistiques tels que Fedex et UPS, ainsi que des autorités sanitaires des États, qui seront responsables de l’administration finale du vaccin et de la détermination des quantités de doses nécessaires.

Perna a déclaré que d’ici la fin décembre, ils espèrent distribuer 40 millions de doses dans tout le pays, qui seront attribuées aux États en fonction de leurs besoins pour couvrir les groupes prioritaires désignés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Le vaccin arrive à un moment où Les États-Unis enregistrent un nombre quotidien de cas et de décès, avec 3309 décès et 231775 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures.

Voici comment fonctionne le développement de Pfizer

La formule à administrer est basé sur la technologie de l’ARN messager, le même que le candidat Moderne, qui contient des instructions ADN permettant aux cellules du corps humain de fabriquer certaines protéines protectrices. Une efficacité de 95% contre le virus SRAS-CoV-2 a été obtenue sept jours après la deuxième dose de vaccin et 28 jours après la première. En raison du début récent des études, il n’est pas possible de savoir combien de temps dure l’immunité.

Les avis de sécurité sur ce vaccin:

– Le vaccin ne peut pas être administré aux personnes ayant des antécédents connus de réactions allergiques sévères (par exemple, anaphylaxie) à l’un des composants du vaccin Pfizer BioNTech COVID-19.

– Les personnes immunodéprimées, y compris les personnes recevant un traitement immunosuppresseur, peuvent avoir une réponse immunitaire diminuée au vaccin COVID-19 de Pfizer BioNTech.

– Le vaccin COVID-19 de Pfizer BioNTech peut ne pas protéger tous les destinataires du vaccin

– Dans les études cliniques, les effets indésirables chez les participants âgés de 16 ans et plus comprenaient une douleur au site d’injection (84,1%), de la fatigue (62,9%), des maux de tête (55,1%) ), douleurs musculaires (38,3%), frissons (31,9%), douleurs articulaires (23,6%), fièvre (14,2%), gonflement au site d’injection (10,5%), rougeur au site d’injection (9,5%), nausées (1,1%), malaise (0,5%) et lymphadénopathie (0,3%).

– Des réactions allergiques sévères ont été rapportées après le vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech lors d’une vaccination de masse en dehors des essais cliniques. Des effets indésirables supplémentaires, dont certains peuvent être graves, peuvent devenir apparents avec une utilisation plus répandue du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19.

– Les données disponibles sur le vaccin Pfizer BioNTech COVID-19 administré à la femme enceinte sont insuffisantes pour informer sur les risques associés au vaccin pendant la grossesse.

– Aucune donnée n’est disponible pour évaluer les effets du vaccin COVID-19 de Pfizer BioNTech sur le nourrisson ou sur la production / l’excrétion de lait

– Aucune donnée n’est disponible sur l’interchangeabilité du vaccin COVID 19 de Pfizer BioNTech avec d’autres vaccins COVID 19 pour compléter la série de vaccins. Les personnes qui ont reçu une dose du vaccin Pfizer BioNTech COVID-19 doivent recevoir une deuxième dose du vaccin Pfizer BioNTech COVID-19 pour compléter la série de vaccination.

– Les fournisseurs de vaccins devraient consulter la fiche d’information pour connaître les exigences obligatoires et les informations à fournir aux receveurs de vaccins / soignants et toutes les informations de prescription de l’EUA pour connaître les exigences et les instructions pour signaler les événements indésirables et les erreurs administration du vaccin.

