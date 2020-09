Deux des plus hauts responsables impliqués dans la planification du raid de mai 2011 qui a tué Oussama ben Laden ont averti jeudi qu’un retrait américain d’Afghanistan entraînerait une prise de contrôle des talibans d’ici un an.

Après un retard de six mois, les pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement afghan doivent commencer samedi au Qatar, après le transfert jeudi de Kaboul de six prisonniers talibans hautement prioritaires au Qatar. Les négociations de paix complexes à trois entre les États-Unis, les Taliban et le gouvernement du Président afghan Ashraf Ghani ont obligé les Taliban à libérer jusqu’à 1 000 membres des forces de sécurité afghanes qu’ils avaient fait prisonnier, et le gouvernement de Ghani à libérer 5 000 prisonniers talibans.

Le général du Corps des Marines Frank McKenzie lors d’un point de presse du Pentagone le 13 mars (Chip Somodevilla / .)

Pendant ce temps, le général américain supérieur des forces au Moyen-Orient et en Afghanistan, le général de marine Frank McKenzie, a déclaré mercredi que les États-Unis réduiraient leur présence militaire en Afghanistan de 8600 à 4500 d’ici la fin octobre ou novembre. L’accord de paix signé en février entre les États-Unis et les talibans engage les États-Unis à un retrait militaire complet d’Afghanistan une fois que les talibans auront rempli leurs obligations de ne coopérer avec aucun groupe terroriste qui menace les États-Unis ou leurs alliés.

Mais l’amiral à la retraite Bill McRaven, qui en tant que commandant du Commandement des opérations spéciales conjointes a supervisé la planification et l’exécution du raid Ben Laden, était sceptique quant au fait que les talibans respecteraient leurs engagements.

«Je ne suis pas personnellement convaincu qu’un accord avec les talibans vaudra le papier sur lequel il est écrit», a-t-il déclaré à une audience en ligne lors d’une discussion organisée par le Michael V. Hayden Center for Intelligence, Policy, and International Security. «Si nous devions retirer complètement les troupes américaines d’Afghanistan, il ne faudrait pas plus de six mois à un an aux talibans pour revenir là où ils étaient avant le 11 septembre.»

Michael Morell, qui était directeur adjoint de la CIA au moment du raid, et a ensuite été directeur par intérim à deux reprises, a déclaré qu’il partageait les préoccupations de McRaven au sujet de l’accord de paix. Si les troupes américaines et de la coalition se retiraient d’Afghanistan, puis que les États-Unis mettaient fin à leur soutien financier au gouvernement afghan, «mon évaluation est que les talibans reprendraient le contrôle du pays dans quelques mois», a déclaré Morell. En outre, malgré les termes de l’accord de paix qui l’interdisent explicitement, «mon évaluation est qu’ils fourniraient un refuge sûr à Al-Qaida».

Les deux anciens responsables ont déclaré que la meilleure approche pour les États-Unis serait de laisser une petite force militaire en Afghanistan pour empêcher les talibans de reprendre le pouvoir ainsi que de mener des missions de lutte contre le terrorisme contre des organisations djihadistes comme Al-Qaida ou la branche locale de l’État islamique. .

Amiral à la retraite William McRaven. (Mike Segar / .)

Après 19 ans de guerre, garder même quelques milliers de soldats en Afghanistan est «un prix élevé à payer», a reconnu McRaven. « Mais ce que nous avons appris dans l’armée, c’est comment faire cela d’une manière qui, espérons-le, ne perdra pas beaucoup de grands soldats. »

Il a ajouté que les États-Unis « devront probablement être en Afghanistan pendant très longtemps ».

Mais Morell a déclaré que toute stratégie visant à maintenir les forces américaines en Afghanistan dépendrait du soutien du public américain, qui est devenu beaucoup plus pessimiste à propos du conflit ces dernières années, selon certains sondages. Sans le soutien du public, les États-Unis seraient contraints de se retirer, auquel cas «nous allons devoir trouver un moyen de faire deux choses», a-t-il déclaré.

Premièrement, a déclaré Morell, les États-Unis devraient trouver comment collecter des renseignements sur ce qui se passait en Afghanistan, en se concentrant en particulier sur la question de savoir si Al-Qaida s’était rétablie là-bas et préparait des attaques contre les États-Unis. Dans tous les cas, la deuxième chose que les États-Unis devraient faire est de «trouver un moyen militairement d’y parvenir et de régler ce problème», a-t-il déclaré.

Mais lors d’une conférence de presse jeudi, le président Trump ne semblait pas penser en ces termes. «Nous nous entendons très, très bien avec les talibans et très bien avec [the government of] L’Afghanistan et ses représentants », a-t-il dit. «Nous verrons comment tout se passe. C’est une négociation. »

McRaven, souvent critique de Trump, n’a pas fustigé le président pour son désir de mettre fin à la guerre des États-Unis en Afghanistan.

«Vous ne pouvez pas mettre cela aux pieds de l’administration Trump», a-t-il déclaré. «Je pense que l’administration Trump essaie de comprendre ce qu’est une stratégie de sortie gracieuse en Afghanistan. Je ne sais pas qu’il existe une stratégie de sortie élégante. »

