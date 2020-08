Dans une interview avec le Financial Times publiée dimanche, le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, a déclaré qu’il était prêt à délivrer une autorisation d’utilisation d’urgence pour un vaccin COVID-19 avant la conclusion des essais sur l’homme.

Hahn a déclaré que cela pourrait être fait parce que « le bénéfice l’emporte sur le risque en cas d’urgence de santé publique », et a déclaré qu’il ne céderait pas au président Trump ou à d’autres politiciens qui ont affirmé qu’un vaccin serait disponible avant la fin de l’année. « Cela va être une décision scientifique, médicale, de données », a déclaré Hahn au Financial Times. « Ce ne sera pas une décision politique. »

Les experts en santé publique ont rapidement repoussé l’idée de faire sortir rapidement un vaccin des directives de test normales. Le Dr Angela Rasmussen, virologue à l’Université de Columbia, a tweeté qu’il serait contraire à l’éthique d’administrer le vaccin avant qu’il ne soit prouvé sûr et efficace. « Nous ne pouvons absolument pas tolérer ou accepter une autorisation d’urgence pour tout vaccin COVID-19 sans données fiables sur l’innocuité et l’efficacité des essais cliniques de phase 3 », a déclaré Rasmussen, ajoutant que cela mettrait « un grand nombre de personnes à risque de dommages potentiels massifs » et «porter un coup catastrophique à la confiance du public dans les vaccins et les mécanismes de réglementation en place».

